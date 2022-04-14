Engin Tarım ile Hindistan’ın önemli taze meyve şirketlerinden IG International’ın ortak girişimi IGET, 3 yıl içinde 50 bin ton elma yetiştirmeyi hedefliyor.

Türk elma üreticisi Engin Tarım ile Hindistan’ın önemli taze meyve şirketlerinden IG International, Hindistan’da gelecek 3 yıl içinde 50 bin ton elma üretimi için ortak girişim kurdu.

Karaman ve Tekirdağ’da modern bahçecilik yaparak elma üretimi ve ticareti yapan Engin Tarım’ın yetkilileri, IG International ile kurulan IGET ortak girişimine ilişkin LinkedIn hesaplarından paylaşımda bulundu.

Engin Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Seyda Ertuğ, paylaşımında, “Engin Tarım, Asya’daki en büyük elma yetiştiricileri olarak liderlik konumunu hedeflemek için IG International ile ortak girişim kurduğunu duyurdu. IGET ortak girişimi, Hindistan’da önümüzdeki üç yıl içinde 50 bin ton elma üretecek.” açıklamasında bulundu.

Engin Tarım Satış ve Pazarlama Müdürü Halil İbrahim Doğan ise “Engin Tarım olarak, Hindistan’ın lider taze meyve şirketi IG International ile kurduğumuz ortaklığı duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

IG International Direktörü Tarun Arora da ortaklığa ilişkin “Bu ortaklık, tüm müşterilerimize ölçeklenebilir üretim, uzmanlık, ağ ve kalite güvencesi getirecek.” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan edinilen bilgiye göre, IGET ortak girişimi, Hindistan’ın Himaçal Pradeş (Himachal Pradesh) ve Uttarancal (Uttarakhand) eyaletlerinde yaklaşık 500 hektar alanda “en iyi beş elma çeşidini” yetiştirmeyi hedefliyor.