İş görüşmesinde mevcut maaş sorulursa nasıl yanıt verilmeli? Uzmanlar açıklıyor! İşte en doğru yaklaşım...

BBC'ye konuşan iş yeri danışmanlık servisi Acas’ta kıdemli danışman olan Louise Rudd, işverenlerin mevcut maaş veya maaş beklentisi sormasını engelleyen bir yasa olmadığını ancak adil bir süreç için bu sorunun tüm adaylara eşit şekilde yöneltilmesi gerektiğini belirtiyor.

Eşitlik savunucusu Fawcett Society ile İstihdam ve İşe Alım Konfederasyonu (REC) tarafından desteklenen #EndSalaryHistory kampanyası ise bu sorunun cinsiyet, ırk ve engellilik kaynaklı geçmiş ücret eşitsizliklerini sürdürdüğünü vurguluyor. Kampanya, maaşın geçmiş kazanca değil; yetenek, deneyim ve performansa göre belirlenmesi gerektiğini savunuyor.