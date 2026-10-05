İş görüşmesinde mevcut maaş sorulursa nasıl yanıt verilmeli? Uzmanlar açıklıyor! İşte en doğru yaklaşım...

İngiltere’de iş görüşmelerinde adaylara yöneltilen en rahatsız edici sorulardan biri olan mevcut maaş bilgisi, iş arayanlar ile işverenler arasındaki en hassas konulardan biri olmaya devam ediyor.
Birleşik Krallık’ta işverenlerin adaylara mevcut kazançlarını sorma hakkı bulunsa da, adayların bu bilgiyi paylaşma zorunluluğu yok. Avrupa Birliği genelinde yürürlüğe girecek yeni düzenlemelerle işverenlerin geçmiş maaş bilgisini sorması tamamen yasaklanırken, Birleşik Krallık’ta benzer bir yasal engel bulunmuyor. İngiliz hükûmeti, yasaklama yerine işverenlerin iş ilanlarında maaş aralığını açıkça belirtmesini teşvik etmeye odaklanıyor.
BBC'ye konuşan iş yeri danışmanlık servisi Acas’ta kıdemli danışman olan Louise Rudd, işverenlerin mevcut maaş veya maaş beklentisi sormasını engelleyen bir yasa olmadığını ancak adil bir süreç için bu sorunun tüm adaylara eşit şekilde yöneltilmesi gerektiğini belirtiyor.
Eşitlik savunucusu Fawcett Society ile İstihdam ve İşe Alım Konfederasyonu (REC) tarafından desteklenen #EndSalaryHistory kampanyası ise bu sorunun cinsiyet, ırk ve engellilik kaynaklı geçmiş ücret eşitsizliklerini sürdürdüğünü vurguluyor. Kampanya, maaşın geçmiş kazanca değil; yetenek, deneyim ve performansa göre belirlenmesi gerektiğini savunuyor.
Uzmanlar, mülakatta mevcut maaşını söylemek istemeyen adayların doğrudan rakam vermek yerine başvurulan pozisyona dair piyasa araştırmalarını ve maaş beklentilerini öne çıkarmalarını öneriyor. Ayrıca, yeni işte daha yüksek ücret almak amacıyla yanlış maaş beyanında bulunmanın getireceği risklerin olası kazançtan çok daha büyük olduğuna dikkat çekiliyor.
REC Kampanya Direktörü Shazia Ejaz, adayların sürece özgüvenle yaklaşması gerektiğini belirterek, "Piyasa rayicini iyi araştıran, şirkete katacağı değeri ve kendi beklentilerini net bir şekilde ifade edebilen adaylar, en doğru teklifi alma konusunda en güçlü konumda olacaktır" değerlendirmesinde bulunuyor.