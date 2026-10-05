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Damızlığı Avustralya'dan, üretimi Erciyes'ten: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor

Kayseri'nin İncesu ilçesinde aileden gelen arıcılığı sürdüren Harun Koçak, 70 kovanla devraldığı üretimi 7 yılda 1200 kovana ulaştırdı. Koçak, elde ettiği balları Türkiye’nin farklı noktalarındaki tüketicilerle buluşturuyor.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Damızlığı Avustralya'dan, üretimi Erciyes'ten: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor

Kayseri’nin İncesu ilçesinde babasından devraldığı arıcılığı büyüten Harun Koçak, 7 yıl içinde üretim kapasitesini önemli ölçüde artırdı.

1 7 yılda kovan sayısını 1200'e çıkardı

7 yılda kovan sayısını 1200'e çıkardı

Kovid-19 salgını döneminde İstanbul'dan memleketi Kayseri'ye dönen 28 yaşındaki Koçak, babasının 70 kovanını devralarak arıcılığa başladı.

Koçak, 7 yılda kovan sayısını 1200'e çıkardı.

2 Ülkenin birçok yerine gönderim yapıyorlar

Ülkenin birçok yerine gönderim yapıyorlar

Erciyes Dağı'nın eteklerindeki yaylalarda 4 farklı noktaya kovanlarını koyan Koçak, çiçek, kekik ve gevenden elde ettiği süzme, petek, karakovan ve kütük balını ülkenin birçok yerine gönderiyor.

3 Mesleği babasından devraldı

Mesleği babasından devraldı

Harun Koçak, AA muhabirine, ilçeye bağlı kırsal Kızılören Mahallesi'nde arıcılık yapan 80 yaşındaki babasından 7 yıl önce mesleği devraldığını söyledi.

4 "İşini severek yaptığında hiçbir zorluk yaşamıyorsun"

"İşini severek yaptığında hiçbir zorluk yaşamıyorsun"

Koçak, arıcılığı severek yaptığını anlatarak, "Damızlık arıları Avustralya'dan getiriyoruz. Onlardan üretim yapıyoruz. Her mesleğin olduğu gibi arıcılığın da bir zorluk aşaması var ama işi bilerek, severek, aşkla yaparsan hiçbir şekilde sıkıntı olmuyor. 

İşini severek yaptığında hiçbir zorluk yaşamıyorsun. 70 kovanımızı 100, 150, 200 diyerek, 7 yıl içinde 1200 kovana çıkarttık." ifadelerini kullandı.

5 "Yüzde 100 doğal bal üretiyoruz"

"Yüzde 100 doğal bal üretiyoruz"

Koçak, "4 yerde arılığımız var. Yüzde 100 doğal bal üretiyoruz. Ballarımızı geven, kekik, çiçek balı olarak üretmekteyiz. 

Süzme, petek, karakovan, kütük balı şeklinde üretim yapıyoruz. Türkiye'nin her tarafında da müşterilerimiz var. İsteyenlere gönderip satıyoruz." diye konuştu.

6 Devletten de destek alıyor

Devletten de destek alıyor

Devletten de destek aldığını belirten Koçak, Erciyes'in 4 farklı bölgesinde babasının da yardımıyla üretime devam ettiğini söyledi.

7 "Senelik ortalama 15 ton civarı bal üretimimiz oluyor"

"Senelik ortalama 15 ton civarı bal üretimimiz oluyor"

Bu bölgelerdeki balların aroma, lezzet, kıvam ve çiçek kalitesi olarak farklılık gösterdiğini dile getiren Koçak, şunları kaydetti:

"Ondan dolayı 4 yere koyuyoruz. Kimi yerde çiçek balı, kimi yerde kekik balı, kimi yerde geven balı ve en zirvede de karakovan balı üretimi yapıyoruz. Hamdolsun güzel, verimli bir seneydi. Ömrümde ilk defa böyle verimli bir sene gördüm çünkü yağış çok olduğu için çiçek florası fazla oldu. 

Çiçek fazla olunca da hem bal hem polen üretimi hem de arının kendi üremesi açısından verimli, güzel bir seneydi. Senelik ortalama 15 ton civarı bal üretimimiz oluyor."

8 Kışın arıları portakal bahçelerine götürüyor

Kışın arıları portakal bahçelerine götürüyor

Koçak, kış döneminde ise arıları Adana'daki portakal bahçelerine götürdüğünü sözlerine ekledi.
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