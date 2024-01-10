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  • Honda 2 konsept modelini tanıttı, yeni logosunu ilk kez gösterdi

Honda 2 konsept modelini tanıttı, yeni logosunu ilk kez gösterdi

Honda, tüketici elektroniği fuarı CES 2024'te 'Honda 0' Serisi’nin iki konsept modelinin tanıtımını gerçekleştirdi.

10 Ocak 2024 | 16:46
Son Güncellenme: 10 Ocak 2024 | 17:20
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Honda 2 konsept modelini tanıttı, yeni logosunu ilk kez gösterdi

Şirketten yapılan açıklamaya göre Honda, Las Vegas'ta düzenlenen CES 2024'te markanın elektrifikasyon stratejisi doğrultusunda geçirdiği dönüşümü simgeleyen Honda 0 Serisi’nin konsept modelleri olan Saloon ve Space-Hub'ın dünya prömiyerini gerçekleştirdi.  (https://youtube.com/shorts/0TrmSiH_hZo?si=YMwZ6d4B7OFZzOsU) İşte yeni konseptle ilgili paylaşılan bilgiler: 

 

 

1 YENİ ARAÇLARLA BERABER KULLANILACAK

YENİ ARAÇLARLA BERABER KULLANILACAK Honda yeni nesil elektrikli araçlara olan bağlılığını temsil eden yeni ışıklı 'H' logosunu da tanıttı. Yeni logo, Honda 0 Serisi araçları ile kullanılmaya başlanacak. Lansmanda yeni nesil elektrikli modeller için özel olarak kullanılacak yeni ışıklı 'H' logosu da ilk kez gösterildi.
Honda

2 Konseptin felsefesi

Konseptin felsefesi Açıklamaya göre bir üretici olarak başlangıç noktasına geri dönmeyi ve Honda'nın 'sıfırdan' tamamen yeni elektrikli araçlar yaratma konusundaki kararlılığını temsil eden Honda 0 Serisi, 'İnce, hafif ve akıllı' prensipleri kapsamında geliştirildi. İki yeni konsept model "maksimum insan minimum makine" felsefesi ile geliştirilmiş.
Honda

3 ADAS sistemi

ADAS sistemi Bu kapsamda araçlar yeni nesil ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) sistemine sahip olacak. Açıklamada bu yeni sistemin daha insani, doğal ve yüksek hassasiyetli risk tahminleri elde etmek için gelişmiş yapay zeka, algılama, tanıma ve sürücü izleme teknolojilerini içerecek ve insanların kendilerini güvende hissedebilecekleri özellikler sunduğu belirtiliyor. Yeni elektrikli araçlar ayrıca geniş menzilli ve minimum boyutta yüksek yoğunluklu bir batarya taşıyacak.
Honda

4 NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK? İlk 'Honda 0' serisinin sedan konseptine dayanacağı belirtilen açıklamada, serinin ilk modeli 2026'da ABD'de görücüye çıkacak. Daha sonra Japonya, Avrupa ve diğer pazarlarda da satışa sunulacak.
Honda

5 Saloon

Saloon

6 Saloon

Saloon

7 Saloon

Saloon

8 Saloon

Saloon

9 Space-Hub

Space-Hub

10 Space-Hub

Space-Hub

11 Space-Hub

Space-Hub
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