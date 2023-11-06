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Honda 2 modelindeki Kasım kampanyasını duyurdu

Honda’nın Civic ve HR-V modellerine ilişkin kasım kampanyasını duyurdu.

06 Kasım 2023 | 13:26
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Honda 2 modelindeki Kasım kampanyasını duyurdu

Markadan yapılan açıklamaya göre, Honda'nın Civic Sedan modelinin hem benzinli hem ECO versiyonlarının Executive+ donanımlarında kasım ayına özel kredi kampanyası başladı.

Açıklamaya göre Civic Sedan’ın hem benzinli hem ECO versiyonlarının Executive+ donanımına özel olarak 280 bin TL’ye kadar kredi kullanımında yüzde sıfır faiz oranı ile 12 ay taksit veya 185 bin TL takas seçeneği sağlanıyor.

Honda’nın SUV ailesindeki hibrit HR-V e:HEV modelinin Advance ve Style donanımlarında ise 190 bin TL’ye kadar kredi kullanımında yüzde sıfır faiz oranı ile 12 ay vade seçeneği veya 120 bin TL takas seçeneği sunuluyor.

 

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