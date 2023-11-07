1 milyon TL'nin altında kalan sıfır km 65 otomobil: En ucuzu 675 bin TL

ekonomist.com.tr / Otomotiv markalarından peş peşe kampanya duyuruları geliyor. Kredi, takas desteği ve nakit indirim avantajları pandemi sonrası durgunlaşan otomobil pazarını hareketlendirdi. Otomobil ve hafif ticari araç satışı ekimde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55,4 artarak 101 bin 367 adet ile rekor tazeledi.

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, sıfır km araçlarda kampanyaların kasım ve aralıkta artacağını kaydetti.

Yalçın, "Bu 2. el otomobilleri de etkiliyor. 2 el araç fiyatları ağustostan bu yana düşmeye devam ediyor. Sıfırdaki kampanyalar 2. el araç piyasasını da etkileyecek. 2. el otomobil fiyatlarında düşüşün yüzde 3-7 arasında devam edeceğini öngörüyoruz." dedi.

2. el araç satışlarındaki yavaşlamaya dikkat çeken Yalçın, "Kampanyalar tüketiciyi daha fazla sıfır km araç almaya yönlendiriyor. Ekimde satışlar 100 binin üzerine geldi. Aynı ivme 2. el araç satışlarında yok." diye konuştu.

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