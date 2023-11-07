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  • 1 milyon TL'nin altında kalan sıfır km 65 otomobil: En ucuzu 675 bin TL

1 milyon TL'nin altında kalan sıfır km 65 otomobil: En ucuzu 675 bin TL

Otomotiv firmaları kampanyalarını hızlandırdı. Fiyat ve kredi avantajlarından yararlanmak isteyenler sıfır km araçlara yöneldi. Otomotiv veri analizi şirketi Cardata, ekonomist.com.tr için sıfır km'de en ucuz otomobilleri sıraladı. İşte 1 milyon TL altında kalan 65 araç ve özellikleri şöyle...

07 Kasım 2023 | 00:40
Son Güncellenme: 07 Kasım 2023 | 21:42
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1 milyon TL'nin altında kalan sıfır km 65 otomobil: En ucuzu 675 bin TL

ekonomist.com.tr / Otomotiv markalarından peş peşe kampanya duyuruları geliyor. Kredi, takas desteği ve nakit indirim avantajları pandemi sonrası durgunlaşan otomobil pazarını hareketlendirdi. Otomobil ve hafif ticari araç satışı ekimde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55,4 artarak 101 bin 367 adet ile rekor tazeledi.  

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, sıfır km araçlarda kampanyaların kasım ve aralıkta artacağını kaydetti. 

Yalçın, "Bu 2. el otomobilleri de etkiliyor. 2 el araç fiyatları ağustostan bu yana düşmeye devam ediyor. Sıfırdaki kampanyalar 2. el araç piyasasını da etkileyecek. 2.  el otomobil fiyatlarında düşüşün yüzde 3-7 arasında devam edeceğini öngörüyoruz." dedi. 

2. el araç satışlarındaki yavaşlamaya dikkat çeken Yalçın, "Kampanyalar tüketiciyi daha fazla sıfır km araç almaya yönlendiriyor. Ekimde satışlar 100 binin üzerine geldi. Aynı ivme 2. el araç satışlarında yok." diye konuştu. 

CARDATA EKONOMİST.COM.TR İÇİN 1 MİLYON TL ALTINDA KALAN SIFIR KM OTOMOBİLLERİ SIRALADI: 65 MODELİN YER ALDIĞI LİSTEDE EN DÜŞÜK OTOMOBİLİN FİYATI 675 BİN TL! 

 

 

 

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