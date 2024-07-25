HSBC, ilk çeyrekteki güçlü GSYH verisinin ardından, 2024 yılının tamamı için büyüme tahminini yüzde 3,1'den yüzde 3,8'e yükseltti.

Yıl sonunda dolar/TL'de beklediği seviyeyi de açıkladı.

Raporda, “TL konusunda yapıcıyız. Para birimi için düşük enflasyon reel faizler kanalıyla destekleyici olmaktadır. Şimdiye kadar, yükselen nominal faiz oranları, reel faizleri artırma ve dolarizasyon sürecini destekleme konusunda ağır bir iş yapmak zorundaydı. Bundan böyle reel faizlerin pozitif dinamiği enflasyondaki düşüşten kaynaklanabilir. Reel faizlerin 2024 yılı sonuna kadar önemli ölçüde pozitif hale gelebileceğine ve TL'nin cazibesini daha da artıracağına inanıyoruz. Dolar/TL’yi yılsonunda 36,0 seviyesinde görüyoruz" ifadeleri yer aldı.

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