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HSBC, dolar/TL beklentisini açıkladı

İngiltere merkezli yatırım bankası HSBC, Türkiye için büyüme ve dolar/TL tahminini açıkladı.

25 Temmuz 2024 | 10:04
Son Güncellenme: 25 Temmuz 2024 | 10:13
HSBC, dolar/TL beklentisini açıkladı

HSBC, ilk çeyrekteki güçlü GSYH verisinin ardından, 2024 yılının tamamı için büyüme tahminini yüzde 3,1'den yüzde 3,8'e yükseltti. 

Yıl sonunda dolar/TL'de beklediği seviyeyi de açıkladı.

 Raporda, “TL konusunda yapıcıyız. Para birimi için düşük enflasyon reel faizler kanalıyla destekleyici olmaktadır. Şimdiye kadar, yükselen nominal faiz oranları, reel faizleri artırma ve dolarizasyon sürecini destekleme konusunda ağır bir iş yapmak zorundaydı. Bundan böyle reel faizlerin pozitif dinamiği enflasyondaki düşüşten kaynaklanabilir. Reel faizlerin 2024 yılı sonuna kadar önemli ölçüde pozitif hale gelebileceğine ve TL'nin cazibesini daha da artıracağına inanıyoruz. Dolar/TL’yi yılsonunda 36,0 seviyesinde görüyoruz" ifadeleri yer aldı.

 

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Galatasaray’dan (GSRAY) SPK onayı açıklaması
Kent Gıda’dan olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında açıklama
Geçen yıl halka arz edilmişti.... ABD’de nikel kaplamalı tel yatırımı planlıyor
Citigroup, 5 Türk perakende hissesi için hedef fiyat yükseltti
İş Yatırım analizi: Son 1 ayda yabancı oranı artan 9 şirket
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Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket
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