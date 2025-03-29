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HSBC Küresel Yatırım Zirvesi Hong Kong’da gerçekleşti

Orta Doğu'daki sektör öncüleri, politika yapıcılar ve düşünce liderleri 3.500 katılımcıyla birlikte Hong Kong'da düzenlenen HSBC Küresel Yatırım Zirvesi'nde bir araya geldi.

29 Mart 2025 | 09:27
HSBC Küresel Yatırım Zirvesi Hong Kong’da gerçekleşti

Hong Kong’da düzenlenen HSBC Küresel Yatırım Zirvesi, Orta Doğu'nun önde gelen sektör devleri, politika yapıcılar ve düşünce liderleri ile 3.500 katılımcıyı buluşturdu. Geçen yılki başarılı açılış zirvesinin ardından küresel yöneticiler bu kez 'Küresel Ekonomiyi Birbirine Bağlayan Yeni Ağlar' temasını keşfetmek üzere bir araya geldi.

Zirvede konuşan HSBC Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye (MENAT) CEO’su Selim Kervancı şu görüşleri dile getirdi: “Bu yıl zirvedeki konuşmalarda Orta Doğu'nun ağırlıkta olması, bölgenin artık küresel finans, yatırım ve politika kararlarında oynadığı önemli rolü gösteriyor. Körfez ekonomileri, zorlu bir küresel ortama rağmen, öncelikle iç talep, genişlemeci kamu politikası ve ekonomik çeşitlendirmeye yönelik süregelen kararlılık sayesinde kayda değer bir direnç göstermiş durumda.”

Körfez ülkelerinin sermaye harcama planlarının sektörler genelinde 3 trilyon ABD Dolarını aştığı tahmin edilirken, tartışmalar Suudi Arabistan'ın 2030 yılına kadar turizme 800 milyar ABD Doları yatırım yapma planları ve BAE'nin aynı dönemde temiz enerji için 200 milyar ABD Doları harcama hedefi de dahil olmak üzere ekonomik çeşitlendirmenin getirdiği bağlantılara odaklandı. Bu başlıkların yanı sıra Mısır ve Türkiye'de temel ekonomik faaliyetlerdeki artış da makro yeniden dengelenmenin daha geniş bir toparlanmanın ve daha fazla küresel bağlantının önünü açması nedeniyle öne çıktı. 

Küresel Yatırım Zirvesi'ne Orta Doğu'dan katılan konuk konuşmacılar arasında Suudi Arabistan Krallığı Turizm Bakan Yardımcısı Prenses Haifa Mohammed Al-Saud, Dubai Ekonomik Kalkınma Şirketi CEO’suHadi Badri ve Masdar CEO’suMohamed Jameel Al Ramahi de yer aldı.

MENAT'ta devam etmekte olan önemli ekonomik dönüşüm hamlesi, Asya'nın süregelen ekonomik dinamizmi ve sürdürülebilir ekonomiler yaratma gerekliliği bir araya gelerek önemli iş fırsatları yaratıyor. İki bölge arasındaki ticaretin yıllık toplam değerinin 2035 yılına kadar 1,9 trilyon doların üzerine çıkması öngörülürken, Çin, Körfez İşbirliği Konseyi'nin en büyük ticaret ortağı konumuna gelmiş durumda.

HSBC Küresel Yatırım Zirvesi, makroekonomi ve jeopolitikadaki en son gelişmeler hakkında dünya standartlarında içgörüler sunarken, ekonomik büyüme için ortaya çıkan yatırım koridorlarını ve yollarını da inceliyor.

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Borsada dün temettü dağıtma kararı açıklayan 17 şirket
Tüpraş temettü tarihi: Ne zaman, ne kadar ödenecek?
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