Hyundai hem aileler hem de ticari işletmelere hitap etme hedefindeki aracı STARIA’yı Türkiye’de satışa sunduğunu duyurdu. İşte Hyundai STARIA satış fiyatı ve özellikleri…
Hyundai’nin 9 kişilik STARIA ile ilgili açıklamasında STARIA’nın genel tasarım özellikleri arasında “içten dışa” bir yaklaşım bulunduğu, oturma sisteminin ihtiyaca bağlı olarak düzenleyebildiği belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, Hyundai markasının tüm dünya çapında büyük bir değişim ve gelişim içinde olduğunu belirterek şunları kaydetti:
“Dünyanın en hızlı büyüyen markalarından biriyiz. Marka olarak geleneksel üretici olmaktan uzaklaşıp insanoğlunun geleceğine yön veren ve hayatlarımızı her alanda kolaylaştıran mobilite çözümleri sağlayan bir marka olma yolunda da hızla ilerliyoruz. Bu doğrultuda 2022’deki ikinci yeniliğimiz olan 9 koltuklu STARIA ile uzun bir süredir yer almadığımız MPV segmentine tekrar merhaba diyoruz. Ön farları sayesinde fark yaratan tasarımıyla, tüm yolcularına rahat ve konforlu bir yolculuk sunan kullanışlılığıyla, yüksek kalitesiyle, yeni yaklaşımlar sunan teknolojik özellikleriyle ve Türk aile yapısına uyan geniş iç hacmiyle STARIA’nın Türkiye’de önemli bir fark yaratacağına inanıyoruz.”
STARIA SATIŞ FİYATI NE KADAR?
Verilen bilgiye göre, Hyundai’nin yeni MPV modeli STARIA, 659 bin 900 TL’den satışa çıktı.
STARIA ile ilgili Hyundai’den paylaşılan bilgiler şöyle:
-Uzaydan bakıldığında gün doğarken oluşan dünyanın silüeti, yeni MPV’nin tasarımına da ilham kaynağı oldu.
-Bir eğri hareketiyle önden arkaya doğru uzanan tasarım felsefesi, uzay mekiği ve yolcu gemisinden ilham alıyor.
-STARIA’nın ön tarafında ise yatay gündüz farları (DRL) ve aracın genişliği boyunca uzanan uzun ve kısa farlar bulunuyor.
-Alçaltılmış gövde yapısı ve yanlardaki geniş panoramik camlar, genel görüşü destekliyor. Bu camlar araca genişlik hissi sağlama ve içerideki ferahlığı artırma hedefi var.
– “Hanok” olarak bilinen geleneksel Kore mimari tarzı, STARIA’nın iç mekanında kendisini gösteriyor. Araç içindeki yolcuların dışarıdaymış gibi rahat ve ferah bir sürüş keyfi yaşamalarını hedefleniyor.
-Arka kısımda diklemesine yerleştirilmiş stop lambaları bulunuyor.
-Arka tampon ise yolcuların bagajlarını kolayca yüklemesine ve boşaltmasına yardımcı olma hedefinde. Bu sebeple yükleme eşiği düşük seviyede bırakılmış.
-Dış tasarımında uzaydan etkilenen STARIA, iç mekanında da bir yolcu gemisinin salonundan esinlenmiş. Daha alçak bir konumda bulunan emniyet kemerleri ve geniş panoramik pencerelere sahip tasarım mimarisi, araç içindekilere ferah ortam sunma hedefinde.
-Kokpitte 4,2 inç renkli dijital gösterge ve 8 inç dokunmatik orta ön panel bulunuyor. Kablosuz şarj özelliğinin yanı sıra her koltuk sırasında bulunan USB şarj girişleriyle de mobil cihazların şarj edilmesine imkan tanınıyor.
-Anahtarsız giriş ve çalıştırma, elektronik park freni, otomatik ön ve arka klima ve geri görüş kamerası, 3+3+3 oturma düzeni var.
-60/40 oranında katlanabilen koltukların minder kısımları üst tarafa doğru yatırılarak ekstra alan sağlanmış oluyor.
-Arka sıradaki tüm koltukların bel kısımları yatırıldığı zaman koltuklar çıkarılmadan da bir kargo alanı elde ediliyor.
-Bagaj kapasitesi, arka sıradaki koltuk öne kaydırıldığında 1,303 litre hacim sağlıyor.
-Açıklamaya göre Hyundai STARIA, 2,2 litrelik CRDi motor seçeneği ve 8 ileri tork konvertörlü otomatik şanzıman ile sunuluyor. Bu dizel motor, 177 beygir gücünde. Hyundai tarafından geliştirilen bu motorun maksimum torku ise 430 Nm.
-Önden çekişli Hyundai STARIA, yeni bir platforma ve süspansiyon sistemine sahip.
-Hyundai STARIA, 5 farklı gövde rengi (Derin Siyah Sedefli, Gümüş Gri, Krem Beyaz, Grafit Gri ve Gece Mavisi) ile satışa sunulurken iç mekanındaysa gri ve siyah renk kombinasyonuna yer veriyor.
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