Hyundai hem aileler hem de ticari işletmelere hitap etme hedefindeki aracı STARIA’yı Türkiye’de satışa sunduğunu duyurdu. İşte Hyundai STARIA satış fiyatı ve özellikleri…

Hyundai’nin 9 kişilik STARIA ile ilgili açıklamasında STARIA’nın genel tasarım özellikleri arasında “içten dışa” bir yaklaşım bulunduğu, oturma sisteminin ihtiyaca bağlı olarak düzenleyebildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, Hyundai markasının tüm dünya çapında büyük bir değişim ve gelişim içinde olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Dünyanın en hızlı büyüyen markalarından biriyiz. Marka olarak geleneksel üretici olmaktan uzaklaşıp insanoğlunun geleceğine yön veren ve hayatlarımızı her alanda kolaylaştıran mobilite çözümleri sağlayan bir marka olma yolunda da hızla ilerliyoruz. Bu doğrultuda 2022’deki ikinci yeniliğimiz olan 9 koltuklu STARIA ile uzun bir süredir yer almadığımız MPV segmentine tekrar merhaba diyoruz. Ön farları sayesinde fark yaratan tasarımıyla, tüm yolcularına rahat ve konforlu bir yolculuk sunan kullanışlılığıyla, yüksek kalitesiyle, yeni yaklaşımlar sunan teknolojik özellikleriyle ve Türk aile yapısına uyan geniş iç hacmiyle STARIA’nın Türkiye’de önemli bir fark yaratacağına inanıyoruz.”