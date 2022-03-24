İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı’na bağlı 11 kültür merkezi ile sanat faaliyetleri “erişilebilir” hale getirildi. Her ay 200’e yakın etkinliği ücretsiz olarak halkla buluşturan kültür merkezleri, halkın sanata erişimini sağlarken pandemiden en çok etkilenen kültür-sanat sektörüne destek oluyor. İBB Kültür Dairesi Başkanlığı’nın Mart 2020- Haziran 2021 döneminde kültür sanat sektörüne yaptığı toplam destek 27 milyon TL’ye ulaştı.

Pandemi döneminde kısıtlamalar nedeniyle sanat faaliyetleri dururken sanatçılar da büyük mağduriyetler yaşadı. İBB Kültür Merkezleri 2021 yılı Temmuz ayında kısıtlamaların kaldırılmasının ardından Aralık 2021’e kadar ilk çeyreği yarım kapasite olarak geçen 6 ayda, pandeminin katılım üzerindeki etkisinin hissedilmesine rağmen 940 etkinlik 150 bin 543 seyirciyi ağırladı. İBB Kültür Dairesi Başkanlığı’nın 2020 Mart ayından 2021 Haziran ayına kadar kültür sanat sektörüne yaptığı toplam destek 27 milyon TL’ye ulaştı.

EKONOMİK KOŞULLAR ZORLUYOR

Ekonomik koşullar zorlaştığında, gıda harcamaları, faturalar gibi temel harcamaların ardından kültür sanat harcamaları lükse dönüşmüş durumda.

İBB Kültür Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Figen Ayhan Karakelle, içinde bulunduğumuz ekonomik koşulların altını çizerek, birçok İstanbullunun kültür ve sanata erişim imkanlarının kısıtlı olduğunu söylüyor. Ekonomik göstergelerin sanatçılar için sanat üretimini zorlaştırırken İstanbullular için de her geçen gün sanata ulaşımını zorlaştırdığına dikkat çeken Karakelle, şöyle devam ediyor:

“Halbuki hayatın pek çok zorluğu ile mücadele eden insanlar için bir oyun izlemek, bir konserde eğlenceli vakit geçirmek lüks olmamalı. Hele bir çocuk için sanat asla bir lüks olmamalı. Bu adaletle ilgili de bir sorun. Biz, adil, yeşil ve yaratıcı kent olma vizyonunun bir parçası olarak öyle bakıyoruz. Bununla birlikte, İBB Kültür Dairesi olarak yaptığımız bu etkinlikler, merkezi mecralarda yer bulmakta zorlanan yeni sanatçılar, yeni oyunlar, yeni kitapların da kendine bir yer bulabilmesi ve kitlesiyle buluşabilmesi için önemli fırsat. Bu açıdan bakıldığında Kültür Dairesi Başkanlığı hem kültür sanat ekonomisinin ayakta kalması hem de aile bütçesine katkısı ile önemli bir ekonomik misyon üstleniyor.”

HAFTADA 50 ETKİNLİK

Karakelle, “Açık ve kapalı mekanlarımızda yaptığımız birçok ücretsiz etkinlik aynı zamanda şehrin kültür sanatla bağının kopmaması için verilmiş büyük bir çaba anlamına geliyor. İstanbulluların her hafta ücretsiz izleyebileceği neredeyse 50’ye yakın konser, çocuk ve yetişkin oyunu var” diye konuşuyor.

Sadece Kültür Merkezleri’nde değil, İBB Mahalle Evleri’nde İstanbul Kitapçıları’nda, Müze Gazhane’de pek çok ücretsiz etkinliği İstanbullularla buluşturan Kültür Dairesi Başkanlığı bahar aylarıyla birlikte açık hava mekanlarda yapılacak konserler, atölyeler, söyleşiler, sinema gösterimleri, çocuklar için yaratıcı atölyeler ile şehrin her yerine sanat götürerek İstanbulluların hizmetine sunuyor.

NASIL ULAŞILIR?

İBB Kültür Dairesi Başkanlığı’na bağlı; İBB Erdem Bayazıt Kültür Merkezi (Güngören), İBB Bülent Ecevit Kültür Merkezi (Kartal), İBB Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi (Esenler), İBB Şile Kültür Merkezi, İBB Cem Karaca Kültür Merkezi (Bakırköy), İBB Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi (Fatih), İBB Şehit Kaymakam M. Fatih Safitürk Kültür Merkezi (Ümraniye), İBB Başakşehir KM, İBB Sancaktepe Eyüp Sultan Kültür Merkezi, İBB Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi (Sultanbeyli) ve İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi’nin (Tuzla) kapıları sanatseverlere açık. Etkinlik takvimine İBB Kültür Sanat sosyal medya hesaplarından ve https://kultursanat.istanbul sitesinden ulaşılabilir.