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Hızlı tren Karadeniz'e uzanıyor! Ankara-Samsun arası 2,5 saat olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı'nın Delice-Çorum bölümünde devam eden çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, hattın Samsun'a kadar tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arasındaki yolculuğun 2,5 saate ineceğini belirterek, proje kapsamında yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınmasının hedeflendiğini bildirdi.

Hızlı tren Karadeniz'e uzanıyor! Ankara-Samsun arası 2,5 saat olacak

Ankara ile Samsun arasındaki ulaşım süresini 2,5 saate düşürmesi hedeflenen hızlı tren projesinde çalışmalar sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı'nın Delice-Çorum kesimindeki son duruma ilişkin bilgi verdi. Uraloğlu, hattın Samsun'a kadar tamamlanmasının ardından yıllık 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşıma kapasitesine ulaşılmasının öngörüldüğünü açıkladı.

1 "3 bin 14 personel ve 850 makineyle gece gündüz çalışıyoruz"

"3 bin 14 personel ve 850 makineyle gece gündüz çalışıyoruz"

Bakan Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı'nın Delice-Çorum kesimindeki çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, Delice'den başlayarak Çorum ve Merzifon üzerinden Samsun'a ulaşacak 293 kilometrelik yeni hızlı tren hattının 120 kilometrelik Delice-Çorum kesiminde çalışmaların sürdüğünü belirtti. 

Delice-Çorum arasının temelini 14 Temmuz 2025'te attıklarını hatırlatan Uraloğlu, "3 bin 14 personel ve 850 makineyle gece gündüz çalışıyoruz. Bugün itibarıyla genel ilerlememiz yüzde 40'ı aştı" açıklamasında bulundu.

2 Yer tesliminin ardından şantiye kurulumları yapılacak

Yer tesliminin ardından şantiye kurulumları yapılacak

Uraloğlu, hattın devamındaki 66 kilometrelik Çorum-Merzifon ve 37 kilometrelik Merzifon-Havza kesimlerinin ihalelerinin gerçekleştirildiğini belirtti. Uraloğlu, yer tesliminin ardından şantiye kurulumlarının yapılacağını ve çalışmalara başlanacağını kaydetti.

3 "Ankara-Samsun arasındaki seyahat süresi 2,5 saat sürecek"

"Ankara-Samsun arasındaki seyahat süresi 2,5 saat sürecek"

Saatte 200 kilometre hıza uygun planlanan hattın tamamlanmasıyla Çorum'un ilk kez demir yolu ağına bağlanacağını belirten Uraloğlu, "Çorum-Ankara arası 1 saat 20 dakikaya düşecek. 

Hattın Samsun'a kadar tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arasındaki seyahat süresi ise 2,5 saat sürecek. Proje tamamlandığında yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşımayı öngörüyoruz" diye konuştu.

4 "Güçlü bir demiryolu bağlantısı oluşturacak"

"Güçlü bir demiryolu bağlantısı oluşturacak"

Bakan Uraloğlu, hattın Karadeniz ile İç Anadolu ve Akdeniz arasında güçlü bir demir yolu bağlantısı oluşturacağını belirterek "Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı, Samsun Limanı ile Mersin Limanı arasındaki yük taşımacılığına da katkı sağlayacak" şeklinde konuştu.

5 "Kazı çalışmalarında yüzde 90 ilerleme sağladık"

"Kazı çalışmalarında yüzde 90 ilerleme sağladık"

Çalışmalardaki son durumu aktaran Uraloğlu, "Kazı çalışmalarında yüzde 90 ilerleme sağladık. 8 tünelimizde çalışmalarımız sürerken 31 köprümüzün 19'unda da yapım çalışmalarına devam ediyoruz" dedi.

Uraloğlu, aç-kapa yapıları, alt ve üst geçitler ile menfezlerde de çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
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