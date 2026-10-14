Hızlı tren Karadeniz'e uzanıyor! Ankara-Samsun arası 2,5 saat olacak

Ankara ile Samsun arasındaki ulaşım süresini 2,5 saate düşürmesi hedeflenen hızlı tren projesinde çalışmalar sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı'nın Delice-Çorum kesimindeki son duruma ilişkin bilgi verdi. Uraloğlu, hattın Samsun'a kadar tamamlanmasının ardından yıllık 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşıma kapasitesine ulaşılmasının öngörüldüğünü açıkladı.