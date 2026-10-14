Bodrum'a çifte kruvaziyer ziyareti! 2 binden fazla yolcu geldi

Kruvaziyer turizminin önemli duraklarından Muğla'nın Bodrum ilçesi, aynı gün iki yolcu gemisine ev sahipliği yaptı. Toplam 2 bin 437 yolcunun bulunduğu kruvaziyerlerin ilçeye gelişiyle Bodrum Limanı'nda hareketlilik yaşandı.
1 2 dev gemi Bodrum Limanı'nda
Bahama bayraklı 294 metrelik "Brilliance Of The Seas" ve Fransa bayraklı 131 metrelik "Le Champlain" isimli gemiler, Bodrum Limanı'na yanaştırıldı.
2 "Brilliance Of The Seas" Santorini Limanı'na hareket edecek
Mikonos Limanı'ndan gelen "Brilliance Of The Seas"da ABD uyruklu 2 bin 271 yolcu ile 860 personel bulunduğu belirtildi. Geminin akşam Santorini Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.
3 "Le Champlain" Rodos Limanı'ndan geldi
Rodos Limanı'ndan gelen "Le Champlain"de ise 166 yolcu ile 123 personel bulunuyor. Geminin bir sonraki durağının Santorini Limanı olacağı belirtildi.
4 Tarihi ve turistik yerleri gezdiler
Gemilerden inen yolcular, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.