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Bodrum'a çifte kruvaziyer ziyareti! 2 binden fazla yolcu geldi

Muğla'nın gözde turizm merkezlerinden Bodrum, kruvaziyer gemilerini ağırlamaya devam ediyor. İlçeye yanaşan iki yolcu gemisiyle toplam 2 bin 437 turist Bodrum'a geldi.

Bodrum'a çifte kruvaziyer ziyareti! 2 binden fazla yolcu geldi

Kruvaziyer turizminin önemli duraklarından Muğla'nın Bodrum ilçesi, aynı gün iki yolcu gemisine ev sahipliği yaptı. Toplam 2 bin 437 yolcunun bulunduğu kruvaziyerlerin ilçeye gelişiyle Bodrum Limanı'nda hareketlilik yaşandı.

1 2 dev gemi Bodrum Limanı'nda

2 dev gemi Bodrum Limanı'nda

Bahama bayraklı 294 metrelik "Brilliance Of The Seas" ve Fransa bayraklı 131 metrelik "Le Champlain" isimli gemiler, Bodrum Limanı'na yanaştırıldı.

2 "Brilliance Of The Seas" Santorini Limanı'na hareket edecek

"Brilliance Of The Seas" Santorini Limanı'na hareket edecek

Mikonos Limanı'ndan gelen "Brilliance Of The Seas"da ABD uyruklu 2 bin 271 yolcu ile 860 personel bulunduğu belirtildi. Geminin akşam Santorini Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

3 "Le Champlain" Rodos Limanı'ndan geldi

"Le Champlain" Rodos Limanı'ndan geldi

Rodos Limanı'ndan gelen "Le Champlain"de ise 166 yolcu ile 123 personel bulunuyor. Geminin bir sonraki durağının Santorini Limanı olacağı belirtildi.

4 Tarihi ve turistik yerleri gezdiler

Tarihi ve turistik yerleri gezdiler

Gemilerden inen yolcular, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.
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Anadolu Ajansı
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