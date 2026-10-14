Kurak arazide başlayan girişim: O ürünle Gelibolu'dan dünya pazarına açıldı

Sarı, Demirtepe köyündeki kadınlarla çalıştıklarını dile getirdi. Üretimin ekonomik katkısının bölgede kalmasını önemsediklerini vurgulayan Sarı, "Bölgeye bir katkımız olsun istiyoruz. Bu katma değerli ürünün katma değeri de bölgede kalsın." dedi. Sarı, Çanakkale'de lavanta yetiştiriciliğinin giderek yaygınlaştığını, kendilerinin ise daha butik ve kontrollü üretimi tercih ettiğini kaydetti.