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İBB Şehir Hatları, yaz tarifesine geçiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları'nda, 17 Haziran-8 Eylül tarihlerinde yaz tarifesi uygulanacak.

10 Haziran 2024 | 14:39
İBB Şehir Hatları, yaz tarifesine geçiyor

İBB'den yapılan açıklamaya göre, yaz tarifesinde yolcu yoğunlukları baz alınarak yeni düzenlemeler yapıldı ve bazı hatlardaki sefer sayıları arttırıldı.

Beşiktaş-Adalar Hattına 2023 yaz tarifesinden farklı olarak 2 sefer, Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü Hattına da hafta sonu ve resmi tatil günlerini kapsayacak şekilde 2 sefer daha konuldu.

Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu Hattına 1 sefer, Sarıyer-Rumeli Kavağı-Anadolu Kavağı Hattına ise geçen yıldan farklı olarak Anadolu Kavağı-Poyraz ve Poyraz-Anadolu Kavağı olarak 2 sefer eklendi.

Şehir Hatlarının, deniz ulaşımının toplu ulaşımdaki payını arttırma hedefiyle 2019 sonu ile 2023 arasında açtığı 10 yeni hat (Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Ring Hattı, Beykoz Sarıyer Hattı, Aşiyan-Üsküdar Hattı, Kadıköy-Haliç Hattı, Beşiktaş-Haliç Hattı, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı, Maltepe-Adalar Hattı, Bostancı-Adalar Ring Hattı, Çengelköy-Kabataş Hattı, Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü Hattı), yaz tarifesinde hizmet vermeyi sürdürecek.

Gece seferleri ve Boğaz Turları
Yaz tarifesi boyunca Adalar Hattı da hizmet verecek. Kabataş-Adalar, Adalar-Beşiktaş, Bostancı-Adalar Ring Hattının yanı sıra Bostancı-Büyükada-Sedef Adası Hattı da hizmette olacak.

Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı'ndaki seferler de devam edecek.

Bostancı-Adalar Ring Hattı'nda her gün, Kadıköy-Karaköy-Beşiktaş Hattı'nda ise cumayı cumartesiye ve cumartesiyi pazara bağlayan gecelerde uygulanan gece seferleri yaz boyunca sürecek.

Ayrıca, Şehir Hatlarının yaz klasiği olarak adlandırdığı ve her cumartesi gerçekleştirilen Mehtap Turları yaz boyunca hizmet verecek. Mehtap gezileri Bostancı-Kadıköy-Eminönü-Üsküdar-Beşiktaş-Rumeli Kavağı-Anadolu Kavağı hattında yapılacak.

Boğaz Turları da hizmette olacak. "Uzun Boğaz Turu" ve "Kısa Boğaz Turu" olarak yapılan her iki tur, günde bir kez gerçekleştirilecek. Kısa Boğaz Turu, resmi tatil ve bayramlarda, günde 2 kez yapılacak.

Yaz tarifesi kitapçığına Şehir Hatlarının iskelelerinden, şirketin internet sitesi, mobil uygulaması ve sosyal medya hesaplarından, Alo 153 Çözüm Merkezi'nden ulaşılabilecek.

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