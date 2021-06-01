Geçen yıl cirosu yüzde 23 oranında büyüyen Türk Prysmian Kablo, pandemi sürecinde kritik önemdeki hastaneleri yanmaz kablolarla döşedi. Bu yıl da güçlü büyümeye odaklanan şirket, ihracatta ‘yeşil’ ürünlere ağırlık vermeyi amaçlıyor.

Pandemi hastanelerinin yanı sıra bir dizi önemli projede yer alan ve cirosunu geçen yıl yüzde 23 oranında artırmayı başaran Türk Prysmian Kablo, sürdürülebilir büyüme hedefiyle bu yılda önemli projelerde yerini almayı planlıyor.

Pandemi döneminde Sancaktepe’deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi ve Yeşilköy’deki Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi projelerinin yangına dayanıklı kablolarını tedarik eden şirket, bu yıl da kilit roldeki yatırımlarda yer alarak büyümeye odaklandı.

Geçen yıl cirosunu 1,8 milyar TL’ye taşıyan şirketin brüt kârı ise 202 milyon TL oldu. Pandeminin getirdiği tüm kısıtlamalara rağmen 2020 yılını başarılı bir şekilde tamamladıklarını söyleyen Türk Prysmian Kablo CEO’su Cinzia Farisè, yeni dönemde ‘yeşil’ ürün satışına odaklanacaklarını söylüyor.

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