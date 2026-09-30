Bugün temettü ödeyen 3 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün 3 hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Desa Deri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (DESA), Ersan Alışveriş Hizmetleri Ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (KIMMR) ve Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Desa Deri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (DESA)

Pay Başına Brüt Temettü: 0,0840336 TL

Pay Başına Net Temettü: 0,0714285 TL

Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 8,736 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)



Ersan Alışveriş Hizmetleri Ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (KIMMR)

Pay Başına Brüt Temettü: 0,2083333 TL

Pay Başına Net Temettü: 0,1770833 TL

Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 10,752 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)



Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS)

Pay Başına Brüt Temettü: 6,7469533 TL

Pay Başına Net Temettü: 5,7349103 TL

Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 376,503 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)