Türkiye Sigorta, güvence yaklaşımını sporun değerleriyle buluşturuyor

A Kadın Millî Basketbol Takımı’nın Berlin’de Avustralya ve Porto Riko ile oynadığı karşılaşmalar kapsamında düzenlenen organizasyona; Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcıları Tuba Gökenç Buldu, Melike Nur Çınar, Çiğdem Kılıç ile Türkiye Sigorta Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Selda Çamlıbel Özkoyuncu ev sahipliği yaptı. Ekonomist Dergisi olarak katıldığımız organizasyonda hem millî takımın maçlarını takip ettik hem de her bir yöneticinin kendi sorumluluk alanlarındaki çalışmalara ve hedeflere ilişkin bilgiler aldık.

Ekonomist’in 13 - 26 Eylül 2026 tarihli sayısından

“Yedincilikten üçüncülüğe yükseldik”

Türkiye Sigorta Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı Tuba Gökenç Buldu, sağlık sigortacılığı yaklaşımlarının yalnızca hastalık sonrasındaki süreçlerle sınırlı olmadığını, insanların daha uzun ve sağlıklı yaşamasını destekleyen koruyucu ve önleyici bir yaklaşımla ilerlediklerinin kaydetti. “2025 yıl sonunda sağlık branşında yedincilikten üçüncülüğe yükseldik. 2026 Temmuz itibarıyla sigortalı sayımızı yaklaşık dört katına çıkararak 1,2 milyon sigortalıya ulaştık” diyen Gökenç Buldu; Türkiye’de sağlık sigortası bulunan her yedi kişiden birine hizmet sunduklarının ve 81 ilde, 6 bini aşkın sağlık kuruluşuyla güçlü bir ekosistem oluşturduklarının altını çizdi. Tuba Gökenç Buldu, ana odağa aldıkları Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nda (TSS) sağlık güvencesini daha geniş kitleler için erişilebilir hale getirmeyi önemsediklerini de vurguladı.

“Kasko ve sağlıkta fiyat artışına gitmekdik”

“2026 ikinci çeyrekte 94,2 milyar TL prim üretimi ve yüzde 15,1 pazar payıyla güçlü büyümemizi sürdürdük, 13,5 milyar TL kârla sektörden pozitif ayrıştık” diyen Türkiye Sigorta Oto, Tarım Sigortaları ve Aktüerya Genel Müdür Yardımcısı Melike Nur Çınar, kasko branşında yüzde 12,1 pazar payı ve yüzde 65,8 hasar prim oranı elde ettiklerini kaydetti. Bu performansı ortaya koyarken sigortayı daha erişilebilir kılmayı öncelikleri arasında tuttuklarına değinen Çınar, kasko ve sağlık ürün gruplarında fiyat artışına gitmezken, SGK emeklilerine yönelik kampanya ve peşin fiyatına 12 taksit imkânı gibi uygulamalarla müşterilerinin farklı ihtiyaç ve beklentilerine yönelik avantajlar sunduklarına da dikkat çekti.

“Hedef, otonom sigortacılığa ilerlemek”

Türkiye Sigorta’nın teknoloji ajandasına değinerek yapay zekâyı ve dijital teknolojilerini, sigortacılığın geleceğini bugünden şekillendiren stratejik bir güç olarak gördüklerini belirten Türkiye Sigorta Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Kılıç, yapay zekâyı yalnızca kullanan değil, yapay zekâyla çalışan bir şirkete dönüştükleri, ‘Bilge’, ‘AI-KÜP’ ve 50’den fazla canlı yapay zekâ çözümünün bu dönüşümün temelini oluşturduğu bilgisini verdi. Kılıç, şöyle devam etti: “Agentic dijital asistanımız Bilge, bugüne kadar 14 milyon etkileşime ulaştı; poliçe, hasar, sağlık provizyonu ve BES gibi alanlarda bilgi sunmanın yanı sıra işlemleri de tamamlıyor. ‘AI-KÜP’ üzerinde 17 yapay zekâ ajanı görev yaparken, yapay zekâ çözümlerimiz hasar, sağlık, hukuk, operasyon, fiyatlama, risk ve suistimal tespiti gibi birçok süreçte kullanılıyor. Bu çalışmalarla hasar süreçlerini yüzde 30 kısalttık. Hedefimiz; bilgi sunan ve karar destekleyen sistemlerden, gerekli kontrol ve yetkilendirmeler altında işlemleri uçtan uca tamamlayan otonom sigortacılığa ilerlemek.”

“Ekonomik ve tolumsal değer üretme”

Yalnızca sigorta sektöründeki faaliyetleriyle değil, ekonomik ve toplumsal değer üretme hedefiyle de hareket ettiklerini belirten Türkiye Sigorta Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Selda Çamlıbel Özkoyuncu ise “Hedefimiz, sporu yalnızca destekleyen değil, sporun gelişimine katkı sunan, spor kültürünün içinde yer alan ve güvence yaklaşımını sporun değerleriyle buluşturan bir marka olmak” dedi.