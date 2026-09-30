Süresiz nafakada kritik değişiklik: AYM'den iptal kararı

Yoksulluk nafakasına ilişkin Türk Medeni Kanunu'nda yer alan düzenleme Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) kararıyla değişiyor. Kamuoyunda "süresiz nafaka" olarak bilinen uygulamanın dayanağı olan Kanun'un 175. maddesindeki "süresiz olarak" ifadesi Anayasa'ya aykırı bulunarak iptal edildi.

AYM'nin söz konusu kararı Resmi Gazete'de de yayımlandı.

"Süresiz" ifadesi çıkarıldı

4271 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 175'inci maddesinde, boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek tarafın kusurunun daha ağır olmaması şartıyla, diğer tarafın mali gücü ölçüsünde süresiz nafaka talep edebileceği hükme bağlanıyordu.

Maddede ayrıca nafaka ödemekle yükümlü olan tarafın kusurunun aranmayacağı belirtiliyordu. AYM’nin iptal kararıyla düzenlemede yer alan "süresiz olarak" ifadesi çıkarıldı.

Yoksulluk nafakası tamamen kaldırılmadı

AYM'nin kararıyla yoksulluk nafakası uygulamasına son verilmedi. İptal, nafakanın kural olarak herhangi bir süre sınırı olmadan ödenmesini öngören hükümle sınırlı tutuldu.

Yüksek Mahkeme, ödeme süresinin her davanın kendine özgü şartları dikkate alınarak hakim tarafından belirlenmesi gerektiğine işaret ederken, ömür boyu nafakaya karar verilebilecek hallerin de kanunda açık biçimde düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

9 ay sonra yürürlüğe girecek

Düzenlemenin iptal edilmesinin ardından hukuki boşluk doğmaması için kararın yürürlüğe girmesine 9 aylık süre verildi. Buna göre iptal hükmü 30 Haziran 2027'den itibaren geçerli olacak.

Bu tarihe kadar TBMM'nin yoksulluk nafakasına yönelik yeni düzenlemeyi hazırlayarak ödeme sürelerine ilişkin kriterleri belirlemesi öngörülüyor.

Karar mevcut nafakaları nasıl etkileyecek?

Anayasa'nın 153'üncü maddesi uyarınca iptal kararları geçmişe dönük uygulanmıyor. AYM kararında halen ödenmeye devam eden nafakaların nasıl etkileneceğine ilişkin ayrıca bir hükme yer verilmedi.

Mevcut nafakaların durumunda ise TBMM'nin yapacağı yeni yasal düzenleme belirleyici olacak.