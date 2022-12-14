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İlaç fiyatlarına zam geldi

Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında avro kurunda yüzde 36,77'lik artış yapıldı.

14 Aralık 2022 | 09:35
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İlaç fiyatlarına zam geldi

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğin 10'uncu maddesi kapsamında yapılan gerçek kaynak fiyat veya depocuya satış fiyatı değişikliklerinin geçerlilik tarihi bu yıl için kararın yayım tarihi olarak belirlendi.

Böylelikle her yıl şubat ayında yapılan ilaçta fiyat güncellemesi erkene çekilmiş oldu.

Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 avro değeri aralık ayında yüzde 36,77 artırıldı.

Söz konusu artış ve yeni barem değerleri, bu kararın yayım tarihinden bir gün sonra geçerli olacak.

"İlaç bulunamaması probleminin çözümü için ilk adım atıldı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mecliste dün gazetecilere yaptığı açıklamada, ilaç temini konusunda yaşanan sıkıntının çözümüne yönelik ilk adımın 1-2 gün içinde atılacağını belirterek, bir düzenleme yapılacağının ipucunu vermişti.

Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı sonrasında sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunan Koca, "İlaç bulunamaması probleminin çözümü için ilk adım Sayın Cumhurbaşkanı'mızın imzası ile atıldı. Şubat ayında yapılması gereken fiyat güncellemesi erkene çekildi. Diğer adımlar da yolda. Çözeceğiz kimse endişe etmesin." değerlendirmesinde bulundu.

 

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