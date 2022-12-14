İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada karar açıklandı.

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Mahkeme, İmamoğlu hakkında TCK'nın siyasi yasak da içeren "Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" konusunu içeren 53. maddesinin uygulanmasına hükmetti.

Açıklanan kararın kesinleşmesi için istinaf mahkemesi ve Yargıtay süreçlerinin tamamlanması gerekiyor.

T24'ün haberine göre kararda İstinaf ve Yargıtay yolu açık bırakıldı. Ceza 3 yıldan az olduğu Ekrem İmamoğlu hapse girmeyecek. Karar İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay'da kesinleşirse İmamoğlu'nun belediye başkanlığı düşecek