Türk girişimci Vehbi Keleş’in İngiltere’de kurduğu Gima UK, Türkiye’den tedarik ettiği gıda ürünlerini

Bodrum, Melis ve Sultanım markalarıyla satışa sunuyor.

İthal ettiği ürünleri ise ‘Skanderbeg’ markasıyla

tüketicilerle buluşturan şirketin cirosu 50 milyon paunda yani yaklaşık 900 milyon TL’ye ulaştı.

Temelleri 20 yıl önce Türk girişimci Vehbi Keleş tarafından İngiltere’de atılan ve İngiltere gıda sektöründe önemli bir oyuncu haline gelen Gima UK, pazar payını giderek artırıyor.

Özellikle finans krizinin yoğun yaşandığı yıllarda aktif pazarlamaya yoğunlaşarak, kendi markalarıyla etnik pazarın dışına çıkarken, süpermarket zincirlerinde de büyüdü.

Türkiye’den Kıbrıs’a, oradan da Londra’ya uzanan yolculuğunda Vehbi Keleş’in farklı iş tecrübelerinin ardından seçtiği gıda sektörü girişimciiçin doğru bir hamle oldu.

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