ARA
DOLAR
35,49
0,02%
DOLAR
EURO
36,59
0,02%
EURO
GRAM ALTIN
3066,76
0,45%
GRAM ALTIN
BIST 100
9698,30
-0,18%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • İnşaat üretimi canlandı: Yıllık bazda yüzde 10,8 artış

İnşaat üretimi canlandı: Yıllık bazda yüzde 10,8 artış

İnşaat üretim endeksi, Kasım 2024'te yıllık bazda yüzde 10,8 artış gösterdi.

15 Ocak 2025 | 11:32
İnşaat üretimi canlandı: Yıllık bazda yüzde 10,8 artış

Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2024'e ilişkin inşaat üretim endeksini açıkladı.

TÜİK, konuya ilişkin çalışmaları tamamlayarak, endeksi 2021 temel yıllı olarak ilk defa duyurdu.

Buna göre, inşaat üretimi geçen yıl kasımda yıllık bazda 10,8 artış kaydetti.

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde endeks, Kasım 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre bina inşaatı sektöründe yüzde 14,3, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 8,3 ve özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 0,9 yükseldi

İnşaat üretimi endeksi Kasım 2024'te aylık bazda 3,2 arttı. Endeks, Kasım 2024'te bina inşaatı sektöründe bir önceki aya göre yüzde 3,7, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 1,4 ve özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 2,9 artış gösterdi. AA

0
  • ALTIN GRAM - TL 3066,76 0,45%
  • ALTIN ONS 2687,88 0,43%
  • BIST 100 9698,3 -0,18%
  • DOLAR/JAPON YENI 156,781 -0,762%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,43429 -0,11386%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 102,71 -0,0973%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,4878 0,022%
  • EURO/DOLAR 1,0311 0,084%
  • EURO/TURK LIRASI 36,5911 0,0235%
  • STERLIN/DOLAR 1,22288 0,19295%
Borsa Haberleri
Üçüncü halka arzı gerçekleştiriyor: Talep toplama başladı
ASELSAN'dan KAP'a 'yatırım' açıklaması
14 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket
Borsada dün 2 şirket sermaye artırımı kararını duyurdu
Borsanın yeni şirketinde ortaklardan hisse alım açıklaması
4 şirketi borsada işlem gören holdingin gündeminde yeni bir halka arz var
Anadolu Efes (AEFES) 2024 yılı satış hacmini duyurdu
Gülermak (GLRMK) borsa işlem tarihi belli oldu
Borsa İstanbul'da gong EgeYapı Avrupa GYO için çaldı
Desa Deri (DESA) bedelsiz tarihi belli oldu
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (14 Ocak)
Avrupa borsalarında 'tahvil' etkisi
13 Ocak borsada gün sonu rakamları
Borsada bugün 2 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
GERİ
İLERİ
Üçüncü halka arzı gerçekleştiriyor: Talep toplama başladı
ASELSAN'dan KAP'a 'yatırım' açıklaması
14 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket
Borsada dün 2 şirket sermaye artırımı kararını duyurdu
Borsanın yeni şirketinde ortaklardan hisse alım açıklaması
4 şirketi borsada işlem gören holdingin gündeminde yeni bir halka arz var
Anadolu Efes (AEFES) 2024 yılı satış hacmini duyurdu
Gülermak (GLRMK) borsa işlem tarihi belli oldu
Borsa İstanbul'da gong EgeYapı Avrupa GYO için çaldı
Desa Deri (DESA) bedelsiz tarihi belli oldu
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (14 Ocak)
Avrupa borsalarında 'tahvil' etkisi
13 Ocak borsada gün sonu rakamları
Borsada bugün 2 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL