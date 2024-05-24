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İnternetten alışveriş yaparken dikkat! 'Kopya' site ile 1 milyar TL'lik vurgun!

Aydın merkezli 17 ilde sahte internet siteleri üzerinden dolandırıcılık yaptıkları suçlamasıyla 38 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin internet satış platformlarının sahtelerini oluşturarak dolandırıcılık yaptıkları, 1 milyar 49 milyon 174 bin liralık suç gelirini kripto paraya çevirdikleri öne sürüldü.

24 Mayıs 2024 | 11:00
İnternetten alışveriş yaparken dikkat! 'Kopya' site ile 1 milyar TL'lik vurgun!

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Aydın, İzmir, İstanbul, Hatay, Ankara, Sakarya, Diyarbakır, Gaziantep, Manisa, Bartın, Tekirdağ, Van, Balıkesir, Sivas, Samsun, Kütahya ve Uşak'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

38 GÖZALTI

Operasyonda, 38 kişi "bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerini kripto varlıklar üzerinden aklama" suçlamasıyla gözaltına alındı.

E-TİCARET SİTELERİNİ KOPYALADILAR

Şüphelilerin ürün satışı gerçekleştirilen internet sitelerinin ara yüz ve bağlantı adresleriyle sahtelerini oluşturarak dolandırıcılık yaptıkları, sosyal medya platformlarından da kendilerini asker, polis ya da kamu görevlisi olarak tanıtarak eşya satma vaadinde bulundukları öğrenildi.

1 MİLYARIN ÜZERİNDE KAZANÇ

Zanlıların bu suçlardan elde ettikleri gelirleri kripto paraya çevirerek aklamaya çalıştıkları, MASAK ile yapılan çalışmalar sonucu bu yolla 1 milyar 49 milyon 174 bin liralık kripto para işlemi yapıldığı tespit edildi.

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