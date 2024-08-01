ARA
DOLAR
33,13
-0,03%
DOLAR
EURO
35,84
-0,12%
EURO
GRAM ALTIN
2594,45
-0,56%
GRAM ALTIN
BIST 100
10833,01
1,83%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • IPARD III Programı için 3. başvuru çağrı ilanı yayımlandı: Başvuru linki

IPARD III Programı için 3. başvuru çağrı ilanı yayımlandı: Başvuru linki

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından uygulanan IPARD III Programı 3. Başvuru Çağrı ilanı yayımlandı.

01 Ağustos 2024 | 12:24
IPARD III Programı için 3. başvuru çağrı ilanı yayımlandı: Başvuru linki

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen ve 2011'den bu yana uygulanan IPARD I ve IPARD II Programları kapsamında, bugüne kadar 25 bin 506 tesis ve proje Türkiye'ye kazandırılarak girişimcilere toplam 45,5 milyar lira hibe desteği verildi. Böylece toplamda 96,9 milyar liralık yatırım hayata geçirilerek 102 bin 400 kişiye istihdam sağlandı.

Programın başarısının ardından IPARD III Programı 2024 itibarıyla 81 ile yaygınlaştırıldı. Başvuru sayısında büyük oranda artış beklendiği için ulusal katkı oranı yüzde 25'ten yüzde 50'ye yükseltildi. Böylelikle IPARD III Programı'nın toplam bütçesi ise 555 milyon avrodan 785 milyon avroya çıkarıldı.

2024'ten itibaren 7 yıl süreyle uygulanacak olan IPARD III Programı kapsamında, başvuru yapacakların projelerinin ön hazırlıklar sürecini rahatça yürütebilmeleri ve inceleme aşamasının hızlandırılması amacıyla ilk kez yıllık çağrı takvimi yayımlandı. "IPARD III 2024 Yılı Çağrı Takvimi" mart içerisinde kamuoyu ile paylaşıldı.

Çağrı takvimine uygun şekilde IPARD III Programı 1. ve 2. başvuru çağrı ilanları geçen aylarda yayımlandı.

"90 milyon avro IPARD hibe desteği"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar" tedbiri destek bütçesinin 90 milyon avro olarak belirlendiğini bildirdi.

Destek için süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üreten tarımsal işletmelerin müracaat edebileceklerini vurgulayan Yumaklı, söz konusu işletmelere sektörlerinde sunulacak projelerin yapım işleri, makine-ekipmanıyla hizmet alımları ve görünürlük harcamalarına yönelik giderlerinin destekleneceğine dikkati çekti.

Yumaklı, şunları kaydetti:

"IPARD III Programı gereğince, Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar Tedbirinde baz hibe oranı yüzde 60 olup dağlık alanda yapılan yatırımlar ve genç çiftçiler ve üretici örgütleri tarafından yapılacak yatırımlar için bu oran yüzde 70'e kadar çıkabilecektir. Ayrıca atık su ve atık yönetimiyle ilgili yatırımlar veya atık yönetimiyle bağlantılı yenilenebilir enerji veya döngüsel ekonomi tipi yatırımlar için ekstra yüzde 10 olmak üzere kümülatif destek en fazla yüzde 75 olarak belirlenmiştir."

Online başvuru

IPARD III Programı 3. Çağrı Dönemi kapsamında, yatırımcıların proje başvurularının online sistem kayıtlarını 16 Eylül-18 Ekim döneminde "onlinebasvuru.tkdk.gov.tr" adresinden yapabileceklerini belirten Yumaklı, şu bilgileri paylaştı:

"Başvuru paketlerini de 25 Ekim'e kadar 42 TKDK İl Koordinatörlüğü ve 39 ilde faaliyet gösteren TKDK İl İrtibat Ofislerine teslim edebileceklerdir. Akabinde, projelerin kontrolleri gerçekleştirilip desteklenmek üzere seçilen projeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. IPARD destekleri kapsamında hayata geçecek yatırımlarla kırsal alanlarda mevcut iş faaliyetlerinin geliştirilmesini ve yeni iş alanları oluşturmasını amaçlıyoruz. Aynı zamanda bu bölgelerde yaşayan vatandaşların gelirlerinin artmasına da katkı sunuyoruz. IPARD III Programı 3. Başvuru Çağrı dönemi üreticilere ve girişimcilere hayırlı olsun."

0
  • ALTIN GRAM - TL 2594,45 -0,56%
  • ALTIN ONS 2435,67 -0,48%
  • BIST 100 10833,01 1,83%
  • DOLAR/JAPON YENI 150,084 0,077%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38279 0,15028%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 85,81 -0,3195%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,1311 -0,0332%
  • EURO/DOLAR 1,0787 -0,3524%
  • EURO/TURK LIRASI 35,8372 -0,1161%
  • STERLIN/DOLAR 1,2778 -0,60904%
Borsa Haberleri
Borsada perşembe günü 1 şirket temettü dağıtacak
Meta bilanço açıkladı: Güçlü bir çeyrek geçirdik
Oba Makarna (OBAMS) kredi derecelendirme notunu duyurdu
New York borsası Powell'ın mesajının ardından yükselişle kapandı
FED Başkanı Powell'dan Eylül sinyali
Tarkim'den (TARKM) yeni fabrika yatırımıyla ilgili açıklama
Lila Kağıt (LİLAK) kredi derecelendirme notunu duyurdu
Trabzonspor yeni transferi ve maliyetini KAP'a bildirdi
Beşiktaş'tan KAP'a Rebic açıklaması
Alarko Holding'ten (ALARK) geri alım açıklaması
Şişecam'dan (SISE) geri alım açıklaması
Karsan'dan atama ve organizasyon yapısı değişikliği açıklaması
Borsanın yeni şirketi kar dağıtım politikasını duyurdu
Borsa şirketinin unvanı ve borsa kodu değişti
New York borsası Fed'in faiz kararı öncesi yükselişle açıldı
GERİ
İLERİ
Borsada perşembe günü 1 şirket temettü dağıtacak
Meta bilanço açıkladı: Güçlü bir çeyrek geçirdik
Oba Makarna (OBAMS) kredi derecelendirme notunu duyurdu
New York borsası Powell'ın mesajının ardından yükselişle kapandı
FED Başkanı Powell'dan Eylül sinyali
Tarkim'den (TARKM) yeni fabrika yatırımıyla ilgili açıklama
Lila Kağıt (LİLAK) kredi derecelendirme notunu duyurdu
Trabzonspor yeni transferi ve maliyetini KAP'a bildirdi
Beşiktaş'tan KAP'a Rebic açıklaması
Alarko Holding'ten (ALARK) geri alım açıklaması
Şişecam'dan (SISE) geri alım açıklaması
Karsan'dan atama ve organizasyon yapısı değişikliği açıklaması
Borsanın yeni şirketi kar dağıtım politikasını duyurdu
Borsa şirketinin unvanı ve borsa kodu değişti
New York borsası Fed'in faiz kararı öncesi yükselişle açıldı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL