İş dünyası için Karayipler avantajı

Küresel rekabet koşulları ve uluslararası ticaret alanında yaşanan zorluklar nedeniyle vize ve dolaşım serbestisi iş insanları için giderek daha büyük bir önem kazanıyor. Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Türk yatırımcılar da seyahat ve ticaret kısıtlamalarından etkilenmemek için yatırım yoluyla vatandaşlık programlarına yöneliyor. Dünyanın farklı bölgelerinde yürütülen bu programlar arasında uluslararası ticaret açısından önemli avantajlar sağlayan Karayip ülkeleri öne çıkıyor. Schengen bölgesi de dahil olmak üzere İngiltere, Rusya, Kanada ve Çin gibi pek çok ticaret noktasına vizesiz seyahat olanağı sunan Karayip Ülkeleri için yatırım bedeli alt limiti güncelleniyor.

Yeni mutabakatla yatırım alt limiti iki kata kadar artacak

Doğu Karayip Devletleri Örgütü (OECS) üyesi 5 ülkeden 4’ü olan Antigua ve Barbuda, Dominika, Grenada, St. Kitts ve Nevis’in imzaladığı mutabakatla bu ülkelerde yatırım yoluyla vatandaşlık için minimum yatırım bedeli artacak. Yapılan anlaşma uyarınca programdan yararlanabilmek için yapılması gereken minimum yatırım eşiği haziran ayı sonunda iki kata kadar yükselecek. Halihazırda Antigua ve Barbuda için 100 bin USD, Dominika için 100 bin USD, St. Lucia için 100 bin USD, Grenada için 150 bin USD olan yatırım alt limiti 200 bin USD seviyesine çıkacak.

İmzalanan mutabakat ayrıca, bölgede yatırım uygulamaları ile vatandaşlık hizmetleri süreçlerine yeni standartlar da getiriyor. Yatırım yoluyla ikamet ve vatandaşlık alanında dünya lideri olan Henley & Partners’ın Türkiye Direktörü Burak Demirel, bu önemli anlaşmaya ilişkin olarak, “Bu tarihi gelişme, yatırım yoluyla sadece Karayip vatandaşlığı hizmetlerinin güçlendirilmesinde değil, global düzeyde uluslararası yatırım yoluyla oturma ve vatandaşlık hizmetleri uygulamalarının bir bütün olarak geliştirilmesinde de önemli bir adım olarak dikkat çekiyor. Bu tarihi mutabakat, gelecek iş birlikleri için de belirlediği standartlarla sağlam bir temel oluşturuyor. Ne var ki günceldeki yatırım eşiği miktarının da anlaşma yürürlüğe girene kadar yatırım yoluyla vatandaşlık üzerinden iş insanlarına büyük fırsat yarattığını eklemek gerek” açıklamasında bulundu.

“Yatırım göçü pazarının büyüklüğü 20 milyar avroyu aştı”

Bugün dünya genelinde 20 milyar Euro’yu aşan bir yatırım göçü pazarının bulunduğuna dikkat çeken Demirel, “Yatırım yoluyla vatandaşlık ve oturum izninin önümüzdeki dönemde küresel iş dünyasının en önemli gündem maddelerinden biri olacağını öngörüyoruz. Böyle bir süreçte Henley & Partners olarak farklı devletlere hizmet sunmayı sürdürüyoruz. Dünyadaki en başarılı programlara imza atmak en büyük gururumuz. Yatırım amaçlı en çok tercih edilen ülkelerden Malta’nın orijinal vatandaşlık programı da Henley & Partners tarafından tasarlanmıştı. Şimdi aynı başarıyı Karayipler’e taşıyoruz” dedi.

Mutabakatın gelecek iş birlikleri için de sağlam bir temel oluşturduğunu vurgulayan Demirel, “Henley & Partners olarak global vizyonumuz doğrultusunda bu alanda başvuru süreçlerinin verimliliğinin sağlanması için üst düzey hizmetlerimizle, binlerce kişiye ve uzman görüşümüzle de alandaki danışmanlara desteğimizle rehberlik etmeye devam edeceğiz” dedi.