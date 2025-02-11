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İstanbul'un 9 ilçesinde bugün okullar tatil edildi

Avrupa Yakası'nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkili oldu. Arnavutköy, Başakşehir, Esenyurt, Sultangazi, Beykoz, Avcılar, Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Beylikdüzü ilçelerinde kar nedeniyle okullar bugün tatil edildi.

11 Şubat 2025 | 11:39
Son Güncellenme: 11 Şubat 2025 | 14:18
İstanbul'un 9 ilçesinde bugün okullar tatil edildi

Valilikten yapılan açıklamada, kentin kuzey ilçelerinde görülen kar yağışının şehrin güneyinde ve merkez ilçelerinde etkili olmadığı, bu nedenle şehir genelinde eğitime ara verilmesinin söz konusu olmadığı belirtildi.

Kar yağışının etkili olduğu ilçelerdeki okullarda eğitime ara verilmesine ilişkin İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının yetkilendirildiği aktarılan açıklamada, "Bu kapsamda Başakşehir, Esenyurt, Avcılar, Arnavutköy, Beykoz, Sultangazi, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Küçükçekmece ilçelerimizde İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesine yer verildi. Böylece kentte kar nedeniyle eğitime ara verilen ilçelerin sayısının 9'a çıktığı bildirildi.

 

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