ARA
DOLAR
50,15
0,21%
DOLAR
EURO
55,91
-0,62%
EURO
ALTIN
6530,00
0,03%
ALTIN
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Çin "Yaogan" sınıfı yer gözlem uydularını fırlattı
Ekonomist
Ekonomist ekonomist@bigmedia.com.tr
Profil Yazılar →

Çin "Yaogan" sınıfı yer gözlem uydularını fırlattı

Çin, uzaktan algılama özellikli "Yaogan" sınıfı yer gözlem uydularını uzaya gönderdi.

Çin "Yaogan" sınıfı yer gözlem uydularını fırlattı

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Yaogan-51 07-09 uydu grubu, Long March 2C roketiyle Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uyduların planlanan yörünge konumuna yerleştiği fırlatma, Long March roketleriyle icra edilen 675. fırlatma görevi oldu.

Uzaktan algılama özelliğine sahip uyduların, bilimsel deneyler ve elektromanyetik çevre tetkiki için kullanılacağı kaydedildi.

Çincede "Yaogan", "uzaktan algılama" anlamına geliyor. Bazı kaynaklar, bu sınıftaki uyduların askeri amaçlı keşif uyduları olduğunu, Çin Halk Kurtuluş Ordusunun uzay, siber ve elektronik harpten sorumlu Stratejik Destek Gücü tarafından kontrol edildiğini öne sürüyor.

0
Ekonomist
Ekonomist ekonomist@bigmedia.com.tr
Profil Yazılar →
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL