Cep telefonu pazarına yeni yerli geldi

BTK verilerine göre, 2026 yılının ikinci çeyreği itibarıyla Türkiye'de makineler arası iletişim(M2M) abonelikleri de dahil toplam mobil abone sayısı 102,2 milyon. Bu büyüklük, Türkiye'yi cep telefonu ve mobil teknolojiler açısından önemli pazarlardan biri haline getiriyor. Özellikle cep telefonu pazarında yerli üretim ve markalaşma yarışı hız kazanıyor. Öyle ki 2025 yılında IMEI kaydı yapılan 11,6 milyon akıllı telefonun yaklaşık yüzde 45'i Türkiye'de imal edilmiş durumda. Yerli markaların yanı sıra yabancı teknoloji şirketlerinin de Türkiye'deki üretim ve montaj yatırımlarıyla büyüttüğü pazara şimdi yeni bir oyuncu katılıyor.

Türkiye'nin yeni teknoloji markalarından ZEED Mobile, 8 akıllı telefon, 3 tablet, kablosuz kulaklık ve akıllı saatten oluşan ürün ailesiyle pazara giriş yaptı. Giriş, orta ve orta-üst segmentte konumlanan modelleriyle farklı tüketici ihtiyaçlarına yanıt vermeyi hedefleyen marka, mobil oyun tutkunlarını da hedef kitlesine dahil ediyor.

Evofone bünyesinde

Yerli telefon markaları denildiğinde General Mobile, Casper ve Reeder gibi Türkiye merkezli markalar öne çıkıyor. Bununla birlikte Xiaomi, Samsung, Vivo, Realme, Omix ve Tecno Mobile gibi yabancı menşeli markaların da bazı modelleri de Türkiye'deki tesislerde üretiliyor veya monte ediliyor. Türkiye'deki üretim kapasitesinin gelişmesi, hem yerli markaların rekabet gücünü hem de uluslararası üreticilerin Türkiye'ye yönelik ilgisini artırıyor. Bu rekabet ortamına katılan yeni marka ZEED Mobile da Evofone bünyesinde Türkiye pazarına giriş yapmış bulunuyor.

ZEED'in Türkiye pazarına girişini değerlendiren Evofone Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CMO) Birol Sülük, farklı kullanıcı beklentilerine yönelik ürün geliştirdiklerini belirterek şunları söylüyor: “Bugün teknoloji hayatımızın vazgeçilmez bir parçası ancak hepimizin teknolojiden beklentisi farklı. Kimi için uzun pil ömrü, kimi için kamera, kimi için tasarım, kimi içinse yüksek performans öncelikli. ZEED'i tam da bu farklılıklardan yola çıkarak geliştirdik. Amacımız yalnızca yeni akıllı telefon modellerini pazara sunmak değil, farklı ihtiyaçlara yanıt veren, erişilebilir ve güvenilir bir teknoloji markası oluşturmak. Akıllı telefonlarımızın yanı sıra tablet ve aksesuar ürünlerimizle kullanıcıların günlük yaşamlarının farklı alanlarında yer almayı hedefliyoruz.”

Oyun telefonu ile iddialı

Marka, yalnızca belirli bir yaş grubuna değil, teknolojiyi farklı amaçlarla kullanan tüketicilere odaklanıyor. Uzun pil ömrü arayanlar, kamera performansına önem veren içerik üreticileri, tasarımı önceliklendirenler, mobil oyun tutkunları ve yüksek performans bekleyen profesyoneller hedef kitle içerisinde yer alıyor. ZEED'in büyüme fırsatı gördüğü alanlardan birinin de oyun sektörü olduğunu belirten Sülük, Türkiye'de dijital oyun pazarının büyümesi ve oyuncu sayısındaki artışın, oyun deneyimini destekleyen teknolojik ürünlere yönelik talebi de artırdığını söylüyor.

Gaming in Türkiye MENA EU tarafından yayımlanan Türkiye Oyun Sektörü Raporu 2025'e göre Türkiye oyun pazarı, 2025 yılında dolar bazında yaklaşık yüzde 25 büyüyerek 1 milyar 10 milyon dolarlık hacme ulaştı. 2024 yılında 810 milyon dolar seviyesinde bulunan sektör, böylece 1 milyar dolar eşiğini aştı. Oyuncu sayısı da pazarın büyüme potansiyelini destekliyor. Rapora göre ülkedeki aktif oyuncu sayısı 50 milyona yaklaşıyor.

Oyun sektöründeki büyüme, akıllı telefon pazarında da yeni bir rekabet alanı oluşturuyor. Mobil oyunların toplam oyun pazarı içindeki yüksek payı, tüketicilerin oyun deneyiminden beklentilerini değiştirirken oyun odaklı telefonlara olan ilgiyi de artırıyor. Yüksek yenileme hızlı ekran, güçlü işlemci, uzun pil ömrü ve kesintisiz performans gibi özellikler, mobil oyuncuların cihaz tercihlerinde belirleyici hale geliyor. Üreticiler de bu talebe yanıt vermek amacıyla oyun deneyimini merkeze alan yeni seriler geliştiriyor.