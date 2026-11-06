2027 asgari ücret için 3 farklı zam senaryosu: İşte hesaplanan tutarlar

2027 yılı asgari ücretine ilişkin zam beklentileri ve olası artış oranları gündemdeki yerini koruyor. Yeni yılda uygulanacak asgari ücret için üç farklı zam senaryosu öne çıkarken, bu oranlara göre çalışanların alabileceği net maaşlar da hesaplanıyor.
Peki, 2027 asgari ücret ne kadar olacak? Üç farklı zam senaryosuna göre yeni asgari ücret kaç TL'ye yükselecek?
1 Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırsa kaç TL olacak?
2027 yılı asgari ücreti için yüzde 30, yüzde 32,5 ve yüzde 35 oranlarında zam yapılması ihtimalleri üzerinden hesaplamalar yapıldı.
Yüzde 30'luk artışın gerçekleşmesi halinde brüt asgari ücretin 42 bin 939 liraya, net asgari ücretin ise 36 bin 498 lira 15 kuruşa çıkacağı öngörülüyor.
Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması durumunda, mevcut prim oranları üzerinden yapılan hesaplamalara göre, SGK prim indiriminden yararlanan üretim sektöründeki işverenler için bir çalışanın aylık toplam maliyetinin yaklaşık 50 bin 990 liraya ulaşması bekleniyor.
2 2027 asgari ücrette yüzde 32,5 zam senaryosu
Asgari ücrette yüzde 32,5'lik artış senaryosunun gerçekleşmesi durumunda, brüt maaşın 43 bin 764 lira 75 kuruşa, çalışanların eline geçecek net tutarın ise yaklaşık 37 bin 200 liraya yükselmesi öngörülüyor.
3 Asgari ücrete yüzde 35 zam yapılırsa kaç TL olacak?
Asgari ücrete yüzde 35 oranında zam yapılması halinde, brüt ücretin 44 bin 590 lira 50 kuruşa, çalışanların alacağı net maaşın ise yaklaşık 37 bin 902 liraya ulaşacağı hesaplanıyor.
Asgari ücrete yüzde 35 zam yapılması durumunda, mevcut prim oranlarına göre SGK prim indiriminden yararlanan işverenlerin bir çalışan için aylık maliyetinin yaklaşık 52 bin 951 lira olacağı tahmin ediliyor.
4 2026 yılı net ve brüt asgari ücret tutarları
Halen uygulanan asgari ücret, net 28 bin 75 lira 50 kuruş, brüt ise 33 bin 30 lira olarak belirlenmiş durumda. Bir çalışanın işverene aylık toplam maliyeti 39 bin 223 lira 13 kuruşa ulaşırken, asgari ücret desteğinin uygulanmasıyla bu rakam 37 bin 953 lira 13 kuruş oluyor.
5 2027 asgari ücret zammı kesinleşti mi?
Ortaya konulan üç farklı senaryo, 2027'de uygulanacak asgari ücretin kesinleştiği anlamına gelmiyor. Mevcut maaş ve prim tutarları dikkate alınarak yapılan bu tahmini hesaplamalar, yeni yıl için alınacak kararlar ve yürürlüğe girecek düzenlemelere göre değişiklik gösterebilecek.
6 2027 asgari ücret ne zaman açıklanacak?
2027 yılı asgari ücretinin, komisyon toplantılarının sona ermesinin ardından 20-25 Aralık 2026 tarihleri arasında kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Önceki yıllardaki süreçler dikkate alınarak öngörülen bu tarihlere ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.