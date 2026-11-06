2027 asgari ücret için 3 farklı zam senaryosu: İşte hesaplanan tutarlar

2027 yılı asgari ücretine ilişkin zam beklentileri ve olası artış oranları gündemdeki yerini koruyor. Yeni yılda uygulanacak asgari ücret için üç farklı zam senaryosu öne çıkarken, bu oranlara göre çalışanların alabileceği net maaşlar da hesaplanıyor.

Peki, 2027 asgari ücret ne kadar olacak? Üç farklı zam senaryosuna göre yeni asgari ücret kaç TL'ye yükselecek?