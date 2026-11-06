ABD ara seçimlerinden sonra sandıktan çıkan tepki OpenAI’a geri adım attırdı: Veri merkezlerinde şeffaflık sözü verdiler

OpenAI, ABD'de son zamanlarda yapay zeka veri merkezlerine yönelik büyüyen tepkinin ardından konuya ilişkin açıklama yayımladı. OpenAI, yayımladığı taahhütler kapsamında veri merkezlerinin tüm enerji maliyetlerini karşılama sözünü yineledi.

CNBC'de yer alan habere göre; OpenAI sahibi olduğu ve işlettiği veri merkezleri için yerel halkın görüşlerine başvuracağını, inşaat planlarını kamuoyuyla paylaşacağını ve kamu görevlileriyle gizlilik sözleşmesi imzalamaktan kaçınacağını bildirdi. OpenAI ayrıca hazırladığı politika taslağında, politika yapıcıları benzer yükümlülükleri yasal zorunluluk haline getirmeye teşvik etti.

OpenAI Küresel İlişkiler Direktörü Chris Lehane, konuya ilişkin düzenlenen basın toplantısında, "Bu taslakla şimdiye kadar çıkardığımız en iyi dersleri ortaya koyuyor ve gelecekte bunları uygulamayı taahhüt ediyoruz. Bu adım, ilerleme sürecinde yüksek bir standart oluşmasını sağlayacak" ifadelerini kullandı. Meta, Microsoft, Google ve Anthropic gibi diğer teknoloji devleri de benzer taahhütlerde bulunmuştu.

Sandıktan çıkan sert tepki

Salı günü yapılan seçimlerde ABD'li seçmenler, veri merkezlerinin genişlemesine açık bir reddiye sunmuş oldu. Ballotpedia ve CNBC'nin 10 eyaletteki 41 yerel oylamaya dayandırdığı analize göre, seçmenler bir tanesi hariç tüm projelere kısıtlama getirilmesi yönünde oy kullandı.

Yapay zeka veri merkezlerine yönelik tepkiler yaz aylarından bu yana siyasi yelpazenin her iki kanadında da artış gösterdi. Yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleriyle mücadele eden tüketiciler; bu tesislerin çevreye zarar vermesinden, elektrik faturalarını artırmasından ve istihdam kayıplarına yol açmasından endişe duyuyor.

Hızlı genişleme hedefleri sürecek

OpenAI ve rakip yapay zeka şirketleri, yeni modeller geliştirmek ve hizmet sunmak için devasa veri merkezlerine ihtiyaç duyuyor. Şubat ayında yatırımcılarına 2030 yılına kadar toplam 600 milyar dolarlık işlem gücü harcaması hedeflediğini bildiren OpenAI, Georgia ve Ohio eyaletlerinde büyük veri merkezi projeleri açıkladı.