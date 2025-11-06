İstanbul bu kış kar görecek mi? Kış nasıl geçecek? İyi haberler var

Gelelim kış mevsimine… Son meteorolojik verilere göre, bu yıl kış mevsiminin yağışlı geçmesi bekleniyor. “Aralık ayıyla birlikte kışa giriyoruz. Kış mevsiminin geçen yıllara göre biraz daha yağışlı ve soğuk geçeceğini ümit ediyoruz” diyen Dr. Özdemir, tahminlerini şöyle sürdürüyor:

“Yağışlar bölgeye göre değişecektir. Deniz kenarında yağmur şeklinde, yüksek yerlere çıkıldığı zaman da kar yağışları görüleceğini ümit ediyoruz. Soğuk hava dalgası geldiğinde Trakya, Trabzon, Bolu gibi yüksek kesimlerde, dağlık bölgelerde veya rakımı yüksek olan bölgelerde kar yağışları görebiliriz.”