  • Anasayfa
  • Emlak
  500 bin sosyal konut projesi: Aydın'da TOKİ evleri hangi ilçelerde yapılacak?

Türkiye'nin 81 ilinde hayata geçirilecek olan 500 bin sosyal konut projesinin detayları belli oluyor. Buna göre, illerde inşa edilecek konut sayısı da açıklandı. Peki, Aydın’da ‘Yüzyılın Konut Projesi’ kapsamında hayata geçirilecek TOKİ sosyal konutları hangi ilçelere yapılacak?


'Yüzyılın Konut Projesi'ne ait detaylar belli olmaya başladı. Proje kapsamında TOKİ 81 ilde dar gelirli vatandaşların da ev sahibi olabilmesi için 500 bin konut inşa edecek.

Detayların açıklanmasıyla birlikte, illere ve ilçelere göre konut dağılımı da belli oldu.

 

1 AYDIN'DA KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında Aydın ilinde 6 bin 973 konut yapılacak.

2 BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Projeye başvuru tarihleri açıklandı. Buna göre, 10 Kasım 2025 - 17 Aralık 2025 tarihleri arasında başvuru yapılacak.

Kuraların ise 29 Aralık 2025 - 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Konut teslimatlarının 2027 yılının Mart ayında başlayacağı öğrenildi.

3 KONTENJAN DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Proje kapsamında şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gazilere (Kıbrıs, Kore) yüzde 5, engelli vatandaşlara yüzde 5, 
emekli vatandaşlara yüzde 20, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, 18-30 yaş aralığındaki vatandaşlara da yüzde 20 oranında kontenjan ayrılacak.

4 BAŞVURUDA GELİR ŞARTI ARANACAK MI?

İstanbul'dan projeye başvuracaklar için hane halkı aylık net gelirinin en fazla 145 bin TL, diğer illerde ise en fazla 127 bin TL olması şartı aranacak.

 

5 ANADOLU İLLERİ İÇİN ÖDEME PLANI BELLİ OLDU MU?

İstanbul dışındaki iller için ödeme planları belli oldu. Buna göre, İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı ise 2 milyon 200 bin TL olacağı açıklandı. Ödemelerde yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

80 metrekarelik 2+1 konutların fiyatı da 2 milyon 650 bin TL olacak. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

6 İSTANBUL İÇİN DE ÖDEME PLANI AÇIKLANDI

İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Ödemelerde yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatının ise 2 milyon 450 bin TL olacağı duyuruldu. Ödemelerde yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacakken, bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı da 2 milyon 950 bin TL oldu. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı verilecekken, bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.

7 OTURDUĞUM İLÇEDE PROJE YOKSA BAŞVURU NASIL YAPACAĞIM?

İkamet edilen ilçede proje olmaması halinde il merkezindeki projeye başvuru yapılabilecek. Büyükşehirlerde, merkez ilçelerde ikamet edenler ilçe ayrımı olmadan il merkezindeki projeler için başvuru yapabilecek.

8 KONUT BÜYÜKLÜKLERİ NE OLACAK? SEÇİM YAPILABİLECEK Mİ?

Proje kapsamında 200 bin adet 80 metrekarelik 2+1, 150 bin adet 65 metrekarelik 2+1 ve 150 bin adet 55 metrekarelik 1+1 konutlar satışa sunulacak. Konut tipi kurayla belirlenecek.

1AYDINMERKEZAYDIN MERKEZ (EFELER) 2200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ2200
2AYDINBOZDOĞANAYDIN BOZDOĞAN 65/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ65
3AYDINBUHARKENTAYDIN BUHARKENT 40/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ40
4AYDINÇİNEAYDIN ÇİNE 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ300
5AYDINDİDİMAYDIN DİDİM 400/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ400

10 İLÇELERE GÖRE DAĞILIM BELLİ OLDU

6AYDINGERMENCİKAYDIN GERMENCİK 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ300
7AYDINİNCİRLİOVAAYDIN İNCİRLİOVA 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ100
8AYDINKARACASUAYDIN KARACASU 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ50
9AYDINKARPUZLUAYDIN KARPUZLU 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ50
10AYDINKOÇARLIAYDIN KOÇARLI 650/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ650
11AYDINKÖŞKAYDIN KÖŞK 75/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ75
12AYDINKUŞADASIAYDIN KUŞADASI 800/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ800
13AYDINNAZİLLİAYDIN NAZİLLİ 950/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ950
14AYDINSÖKEAYDIN SÖKE 1000/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ750
15AYDINSULTANHİSARAYDIN SULTANHİSAR 80/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ80
16AYDINYENİPAZARAYDIN YENİPAZAR 63/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ63
17AYDINKUYUCAKAYDIN KUYUCAK 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ100
