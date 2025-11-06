Açıklamaya göre modelde 19 inç Alüminyum Alaşımlı Jantlar, Çift Renkli Gövde, Elektrikli Bagaj Kapağı, 64 Renkli Gelişmiş Ambiyans Aydınlatma Sistemi, Elektrikli Ayarlanabilir Hafızalı Sürücü Koltuğu, Isıtmalı Sürücü/Yolcu Koltuğu, 360 Derece Panoramik Görüntü Monitörü, Gelişmiş Otomatik Park Sistemi ve Akıllı Şerit Değiştirme Asistanı gibi özellikler de sunuluyor. Direksiyon Isıtma, Dijital İç Dikiz Aynası ve Ön Cama Yansıtmalı Renkli Göstergeler de yer alıyor. 9 Hoparlörlü JBL Premium Ses Sistemi de standart olarak geliyor.