Toyota C-HR, Hybrid GR SPORT’un da ürün gamına katılmasıyla beraber 5 farklı versiyonla satışa sunuluyor. İşte markadan yapılan açıklama:
1 AVRUPA'DA TASARLANDI, TÜRKİYE'DE ÜRETİLİYOR
2017’de ilk lansmanı yapılan Toyota C-HR, Avrupa’da tasarlanan, geliştirilen ve Türkiye’de üretilen bir model
2 MOTOR SPORLARINDAN İLHAM ALDI
Toyota motor sporlarından ilham alan GR SPORT donanımına sahip Toyota C-HR Hybrid, 140 HP güç üreten 5. nesil 1.8 litrelik hibrit motorla sunuluyor. GR logolu ve sportif lake siyah ön ızgaraya sahip. Toyota C-HR Hybrid GR SPORT'ta GR logosuna sahip vegan deri direksiyon, kırmızı dikişlere sahip döşemeler ve kabartmalı GR logolarıyla süslenmiş deri ve süet spor koltuklar dikkat çekiyor.
3 DONANIM ÖZELLİKLERİ
Toyota C-HR Hybrid GR SPORT'da Termal Yalıtımlı Panoramik Cam Tavan, Parabola Tasarımlı LED Ön Farlar, Toyota C-HR İmzalı LED Arka Farlar, “shift by wire” Elektronik Vites, 12.3 inç Toyota Touch Multimedya Sistemi, 12.3 inç Dijital Renkli Gösterge Ekranı, Entegre Navigasyon Sistemi, Kablosuz Şarj Ünitesi ve Toyota Safety Sense 3 gibi özellikler standart olarak yer alıyor.
4 ÖZELLİKLER
Açıklamaya göre modelde 19 inç Alüminyum Alaşımlı Jantlar, Çift Renkli Gövde, Elektrikli Bagaj Kapağı, 64 Renkli Gelişmiş Ambiyans Aydınlatma Sistemi, Elektrikli Ayarlanabilir Hafızalı Sürücü Koltuğu, Isıtmalı Sürücü/Yolcu Koltuğu, 360 Derece Panoramik Görüntü Monitörü, Gelişmiş Otomatik Park Sistemi ve Akıllı Şerit Değiştirme Asistanı gibi özellikler de sunuluyor. Direksiyon Isıtma, Dijital İç Dikiz Aynası ve Ön Cama Yansıtmalı Renkli Göstergeler de yer alıyor. 9 Hoparlörlü JBL Premium Ses Sistemi de standart olarak geliyor.
5 GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ
Toyota C-HR Hybrid GR SPORT, Toyota Safety Sense 3, Park Asistanı ve Sürüş Asistanlarını entegre eden T-Mate güvenlik özellikleri vadediyor. Toyota C-HR Hybrid, düşük hızlarda kazaları önlemeye yardımcı sistemiyle birlikte, Ön Çarpışma Önleyici (PCS), Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (ACC), Otomatik Yanan Uzun Farlar (AHB), Akıllı Şerit Takip Sistemi (LTA), Acil Durum Sürüş Durdurma Sistemi (EDSS), Geri Görüş Kamerası, Güvenli Çıkış Asistanı, Geri Manevra Uyarı Sistemi ve Kör Nokta Uyarı sistemi gibi bir paket sunuyor.
6 SATIŞ FİYATI NE KADAR?
Toyota C-HR Hybrid Kasım ayında 1.995.000 TL’den başlayan tavsiye edilen fiyatlarla satışa sunuluyor. Ürün gamının en üstünde konumlanan GR SPORT versiyonu ise lansmana özel 2 milyon 562 bin TL fiyatla Toyota Plazalardaki yerini aldı.