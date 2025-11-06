500 bin sosyal konut projesi kapsamında Türkiye genelinde yapılacak konutların illere göre dağılımı netleşmeye başladı. Proje planlanırken her il ve ilçedeki nüfus yoğunluğu, kira seviyeleri ve barınma ihtiyacı gibi kriterler göz önünde bulunduruldu. Bu çerçevede, hangi bölgede kaç konut inşa edileceği belirleniyor.
1 SAKARYA'DA KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
'Yüzyılın Konut Projesi' dahilinde Sakarya'da 6 bin 633 konut inşa edilecek.
2 BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Sosyal konut projesine başvuru tarihleri de netleşti. Buna göre, 10 Kasım 2025 - 17 Aralık 2025 tarihleri arasında projeye başvuru yapılabilecek.
Kuraların ise 29 Aralık 2025 - 27 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacağı kaydedildi. Teslimatlara da 2027 Mart itibarıyla başlanacak.
3 KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU?
Projeye kapsamında ayrılacak kontenjanlar da belli oldu. Buna göre, şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gazilere (Kıbrıs, Kore) yüzde 5, engelli vatandaşlara yüzde 5, emekli vatandaşlara yüzde 20, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, 18-30 yaş aralığındaki vatandaşlara yüzde 20 oranında kontenjan ayrılacak.
4 BAŞVURUDA GELİR ŞARTI ARANACAK MI?
Projeye başvuracaklar için İstanbul’da hane halkı aylık net gelirinin en fazla 145 bin TL, diğer illerde ise en fazla 127 bin TL olması şartı aranacak.
5 ANADOLU İLLERİ İÇİN ÖDEME PLANI
İstanbul dışındaki iller için ödeme planları açıklandı. Buna göre, İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Ödemelerde yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacakken, konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı ise 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
80 metrekarelik 2+1 konutların fiyatı da 2 milyon 650 bin TL olarak açıklandı. Ödemelerde yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
6 İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI BELLİ OLDU
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Ödemelerde yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacakken, bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatının 2 milyon 450 bin TL olacağı duyuruldu. Ödemelerde yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı var. Bu konutların aylık taksiti ise 9 bin 188 TL olacak.
80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı da 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacakken, bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.
7 OTURDUĞUM İLÇEDE PROJE YOKSA BAŞVURU NASIL YAPACAĞIM?
İkamet edilen ilçede proje bulunmaması halinde il merkezindeki projeye başvuru yapılabilecek. Büyükşehirlerde, merkez ilçelerde ikamet edenler ilçe ayrımı olmadan il merkezindeki projeler için başvuruda bulunabilecek.
8 KONUT BÜYÜKLÜKLERİ NE OLACAK?
Proje kapsamında 200 bin adet 80 metrekarelik 2+1, 150 bin adet 65 metrekarelik 2+1 ve 150 bin adet 55 metrekarelik 1+1 konutlar satışa sunulacak. Konut tipi kurayla belirlenecek.
9 SAKARYA'DA KONUTLAR NERELERE, HANGİ İLÇELERE YAPILACAK?
|1
|SAKARYA
|MERKEZ
|SAKARYA MERKEZ (ADAPAZARI, ARİFİYE, SERDİVAN) 4000/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|4.000
|2
|SAKARYA
|AKYAZI
|SAKARYA AKYAZI 500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|500
|3
|SAKARYA
|FERİZLİ
|SAKARYA FERİZLİ 500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|500
|4
|SAKARYA
|GEYVE
|SAKARYA GEYVE 140/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|140
|5
|SAKARYA
|HENDEK
|SAKARYA HENDEK 223/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|223
10 DETAYLAR BELLİ OLUYOR
|6
|SAKARYA
|KARASU
|SAKARYA KARASU 500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|500
|7
|SAKARYA
|KOCAALİ
|SAKARYA KOCAALİ 250/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|250
|8
|SAKARYA
|PAMUKOVA
|SAKARYA PAMUKOVA 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|300
|9
|SAKARYA
|SÖĞÜTLÜ
|SAKARYA SÖĞÜTLÜ 120/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|120
|10
|SAKARYA
|TARAKLI
|SAKARYA TARAKLI 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|100