Bir şirketten bedelsiz kararı var: Yüzde 1000

Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. dün (5 Kasım) KAP'a yönetim kurulunun yüzde 1000 oranında bedelsiz kararını duyurdu. Şirketten dün KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 05.11.2025 tarihli toplantısında;

Şirketimizin 2.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 65.000.000 TL çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %1.000,00 oranında artış ile 650.000.000 TL artırılarak 715.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek 78.000.000 adet nama yazılı (A) grubu, 572.000.000 adet hamiline yazılı (B) grubu payların pay sahiplerine bedelsiz olarak Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına,

İç kaynaklardan yapılacak olan 650.000.000 TL tutarındaki sermaye artışının, gerek VUK (Vergi Usul Kanunu) kayıtlarına gerekse TMS/TFRS'ye (Türkiye Finansal Raporlama Standardı) göre hazırlanan mali tablolara göre 280.000.000 TL'sinin Emisyon Primlerinden, 130.000.000 TL'sinin Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından ve 240.000.000 TL'sinin Geçmiş Yıl Karlarından karşılanmasına,

İç kaynaklardan sermaye artırımı ile ilgili olarak esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak ekteki şekilde tadil edilmesine,

İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin ve esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil tasarısının onaylanması için başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve Ticaret Bakanlığı izni akabinde esas sözleşme tadilinin tescil ve ilanı için Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü ve diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde başta olmak üzere gerekli başvuru ve işlemlerin yapılmasına, karar verilmiştir.

