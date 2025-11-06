Hyundai IONIQ 9'un Türkiye fiyatı açıklandı

E-GMP platformu üzerine inşa edilen IONIQ 9, düz zemin avantajını kullanarak geniş ve esnek bir yaşam alanı sunuyor.

Oturma Düzeni: Altı veya yedi kişilik konfigürasyonlara olanak tanıyan model, özellikle ikinci sıradaki kendi ekseninde dönebilen koltuklarla yolcular arası etkileşimi artırıyor (Araç park halindeyken).

Dinlenme Özelliği: Birinci ve ikinci sıradaki yatırılabilen koltuklar, araç şarj esnasında bile dört kişiye kadar dinlenme imkanı sağlıyor. Bu koltuklar aynı zamanda masaj işlevi sunan bir sistem içeriyor.

Bagaj Kapasitesi: Üç sıra açıkken 620 litre olan bagaj hacmi, koltuklar katlandığında 1.323 litreye kadar çıkıyor.