Hyundai IONIQ 9'un Türkiye fiyatı açıklandı

Geniş iç hacmi ve uzun menzil özellikleriyle öne çıkan IONIQ 9, Türkiye pazarına iki farklı donanım seçeneğiyle giriş yapıyor. İşte Hyundai Türkiye tarafından açıklanan fiyatlar ve temel performans
En üst versiyonda araç, 620 km'ye kadar sürüş menzili sunuyor. Performans verilerine göre IONIQ 9, 0'dan 100 km/s hıza 6,7 saniyede ulaşıyor ve azami hızı 200 km/s olarak belirtiliyor.
Euro NCAP'ten beş yıldız
Hyundai Türkiye'den yapılan son açıklamada, IONIQ 9'un Euro NCAP çarpışma testlerindeki performansı da vurgulandı. Markanın bu elektrikli SUV modeli, testlerdeki en yüksek seviye olan beş yıldızlı güvenlik derecelendirmesine layık görüldü.
Çocuk Yolcu Koruması: %87'lik puanıyla en dikkat çekici sonucu aldı. Altı ve on yaşındaki çocuk mankenlerin kritik vücut bölgeleri hem önden hem de yandan çarpışma testlerinde iyi korundu ve araç bu bölümde maksimum puanı hanesine yazdırdı.
IONIQ 9, dört temel kategoride de ortalamanın üzerinde puanlar elde etti:
Yetişkin Yolcu Koruması: %84
Güvenlik Destek Sistemleri: %83
Savunmasız Yol Kullanıcıları Koruması: %77
6 Yedi kişilik oturma kapasitesi
E-GMP platformu üzerine inşa edilen IONIQ 9, düz zemin avantajını kullanarak geniş ve esnek bir yaşam alanı sunuyor.
Oturma Düzeni: Altı veya yedi kişilik konfigürasyonlara olanak tanıyan model, özellikle ikinci sıradaki kendi ekseninde dönebilen koltuklarla yolcular arası etkileşimi artırıyor (Araç park halindeyken).
Dinlenme Özelliği: Birinci ve ikinci sıradaki yatırılabilen koltuklar, araç şarj esnasında bile dört kişiye kadar dinlenme imkanı sağlıyor. Bu koltuklar aynı zamanda masaj işlevi sunan bir sistem içeriyor.
Bagaj Kapasitesi: Üç sıra açıkken 620 litre olan bagaj hacmi, koltuklar katlandığında 1.323 litreye kadar çıkıyor.