SPK'ya bedelli başvurusunu duyurdu: Yüzde 300

Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin yüzde 300 oranındaki bedelli sermaye artırımı başvurusuna ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

31.10.2025 tarihli KAP açıklamasının spk başvuru tarihi eklenerek tekrarlanmasıdır.

01.10.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde; Şirket esas sözleşmemizin 6. maddesinde 100.000.000.-TL (Yüz Milyon Türk Lirası) olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 25.000.000.-TL ( Yirmi Beş Milyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayemizin; tamamı nakden karşılanmak suretiyle (%300 bedelli) arttırılarak 100.000.000- TL'ye ( Yüz Milyon Türk Lirası) çıkarılmasına ilişkin onay başvurusu taslak izahname ve diğer evraklarla birlikte 31.10.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na elektronik ortamda yapılmıştır.