ARA
DOLAR
42,10
0,03%
DOLAR
EURO
48,57
0,37%
EURO
GRAM ALTIN
5398,50
0,12%
GRAM ALTIN
BIST 100
10970,37
0,00%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

SPK'ya bedelli başvurusunu duyurdu: Yüzde 300

Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. dün (5 Kasım) bedelli sermaye artırımına ilişkin SPK başvurusunu KAP'ta duyurdu.


Son Güncellenme:
SPK'ya bedelli başvurusunu duyurdu: Yüzde 300

Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin yüzde 300 oranındaki bedelli sermaye artırımı başvurusuna ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

31.10.2025 tarihli KAP açıklamasının spk başvuru tarihi eklenerek tekrarlanmasıdır.

01.10.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde; Şirket esas sözleşmemizin 6. maddesinde 100.000.000.-TL (Yüz Milyon Türk Lirası) olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 25.000.000.-TL ( Yirmi Beş Milyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayemizin; tamamı nakden karşılanmak suretiyle (%300 bedelli) arttırılarak 100.000.000- TL'ye ( Yüz Milyon Türk Lirası) çıkarılmasına ilişkin onay başvurusu taslak izahname ve diğer evraklarla birlikte 31.10.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na elektronik ortamda yapılmıştır.

İlgili Haberler
Bir şirketten bedelsiz kararı var: Yüzde 1000
Bir şirketten bedelsiz kararı var: Yüzde 1000
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL