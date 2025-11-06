ARA
DOLAR
42,12
0,07%
DOLAR
EURO
48,62
0,48%
EURO
GRAM ALTIN
5436,82
0,83%
GRAM ALTIN
BIST 100
11059,20
0,81%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Bugün sermaye artırımı yapan 1 hissenin fiyatında düzeltme var

Bugün sermaye artırımı yapan 1 hissenin fiyatında düzeltme var

Borsa İstanbul A.Ş., bugün kar payından bedelsiz sermaye artırımı yapan hisse için fiyat düzeltmesi gerçekleştirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.


Bugün sermaye artırımı yapan 1 hissenin fiyatında düzeltme var

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımları nedeniyle bugün bir hissenin fiyatında değişiklik olacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Cw Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (CWENE) paylarının fiyatında, kar payından bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Cw Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (CWENE)

% 7,829 Kar Payından Bedelsiz Sermaye Artırımı
Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 24,91 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
 

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL