İstanbul'da Andrea Bocelli rüzgarı

Kariyeri boyunca 5 kez Grammy Ödülü'ne, 6 kez de Latin Grammy Ödülü'ne aday gösterilen Bocelli'ye konserde soprano Serena Gamberoni, kemanist Anastasiya Petrysak ve bariton Faik Mansuroğlu eşlik etti.

Marcello Rota'nın şefliğini üstlendiği İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ve İstanbul Opera Korosu da konserde yer aldı. BWO Entertainment, CEO Event ve Dolmabahçe AŞ organizasyonuyla gerçekleştirilen konserde sanatçı, klasik aryaların yanı sıra albümlerindeki eserlere de yer verdi.

Angelica Gismondo ve Francesco Costa'nın dansçı olarak sahnede olduğu, iki bölümden oluşan konserde Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Gioacchino Rossini ve Luigi Denza'nın arasında bulunduğu ünlü bestecilerin eserleri seslendirildi.

Konser, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) desteğiyle, Togg etkinlik paydaşlığı ve Turkcell sponsorluğunda organize edildi. AA