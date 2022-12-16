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Metrocity AVM'de yangın

İstanbul Şişli'deki Metrocity AVM'de çıkan yangın kontrol altına alındı. 106 itfaiye personelinin 34 araç ile müdahale ettiği yangında soğutma ve duman tahliyesi çalışmaları sürüyor.

16 Aralık 2022 | 13:17
Son Güncellenme: 16 Aralık 2022 | 15:38
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Metrocity AVM'de yangın

Levent Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi'ndeki iki katlı alışveriş merkezinin çatısında yangın çıktığı ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yoğun dumanın oluştuğu yangın nedeniyle ekipler Bakırköy'den tüp aracı ve diğer ilçelerden de takım desteği istedi. Yangına, Beşiktaş, Seyrantepe, Şişli, Beyoğlu, Bakırköy ve Sultangazi'den de itfaiye desteği sağlandı.

AVM'deki vatandaşlar ve çalışanlar da tahliye edildi.

Yangın nedeniyle gökyüzünü kaplayan yoğun duman, çevre ilçelerden ve Anadolu Yakası'ndan da görüldü. 

Yangına 34 araç ve 106 personelle müdahale eden ekipler, merdivenli itfaiye aracı ve AVM'nin ana giriş kapısından yaptığı müdahaleyle yangını kontrol altına alındı. 

AVM'nin önündeki metro girişi kapatıldı

Polis ekipleri de AVM'nin etrafını güvenlik şeridi çekerek, vatandaşları bölgeden uzaklaştırıldı. Ayrıca ekipler, AVM'nin önündeki metro girişini de kapattı.

Dumandan etkilenenlerin olduğu yangında yaralı veya can kaybının olmadığı öğrenildi.

AVM'nin yanındaki bir ofiste çalışan Can Ersan, siyah duman yükseldiğini ve çatının yandığını görmeleri üzerine dışarı çıktıklarını belirtti. Çalışanlardan Gani Sağlar da yangın alarmının çalması üzerine binayı tahliye ettiklerini dile getirdi.

Şişli Kaymakamı'nın açıklaması

Olay yerine gelen Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, vatandaşların tahliye işleminin AVM'nin ön ve arka kapılarından yapıldığını söyledi.

Yaralı ve can kaybının bulunmadığını belirten Kaya, "Ana binaya geçişi zaten engellemiş arkadaşlarımız. Çatıda da hızlı bir şekilde söndürme çalışmasına devam ediyorlar." dedi.

Kaya, yangının mühürlü bir işletmenin çatısında çıktığını, detaylı bilgiye itfaiyenin raporu sonucunda ulaşılacağını kaydetti.

 

 

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