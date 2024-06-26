İstanbul Planlama Ajansı (İPA) İstanbul'da evlenmenin maliyetini açıkladı.

Evlilikle ilgili tüm harcamalar 5 kategori altında toplamda 79 kalem baz alınarak hesaplandı. Yeni bir ev kurmanın ve salonda düğün yapmanın toplam maliyeti 2023 yılına göre %69,4 artarak 589.405 liraya yükseldi.

Kır düğünü yapmanın toplam maliyeti ise, geçen seneye göre %62,6 artış göstererek tüm masraflar dahil 754.405 lira oldu.

Maliyet hesaplamasında beyaz eşya, mobilya, düğün mekanı kiralama, yeni bir ev kurma masrafları ve diğer tüm giderler bu kategori içerisine dahil edilirken kına, nişan, takılar ve balayı masrafları dahil edilmedi.

Evlenme Maliyeti

(Salon Düğünü)* Evlenme Maliyeti

(Kır Düğünü)* 2023 347.915 ₺ 464.041 ₺ 2024 589.405 ₺ 754.405 ₺ Değişim %69,4 %62,6

*Maliyet hesaplamasına kına, nişan, takılar ve balayı masrafları dahil edilmemiştir.

Düğün salonu kiralama masrafları ikiye katlandı

2023 yılında düğün için salon kiralama fiyatı ortalama 33.843 lira olarak hesaplanırken 2024 yılında bu fiyat %106,8 artarak ortalama 70.000 lira oldu. Kır düğünü alanı kiralamanın maliyeti ise geçen seneye göre %56,7 artış göstererek 235.000 lira oldu.

Yıl Salon Düğünü Kır Düğünü 2023 33.843 ₺ 149.969 ₺ 2024 70.000 ₺ 235.000 ₺ Değişim %106,8 %56,7



Mobilya masrafları geçtiğimiz yıla göre %69,9 arttı

Beyaz eşya masrafları 2023 yılına göre %67 artarak 105.007 lira, mobilya masrafları ise %69,9 artarak 147.875 lira oldu.

Yıl Beyaz Eşya Mobilya 2023 62.867 ₺ 87.016 ₺ 2024 105.007 ₺ 147.875 ₺ Değişim %67,0 %69,9



İstanbul’da kiralık ev tutmanın maliyeti 96 bin TL'yi geçti

Evlenirken İstanbul’da kiralık ev tutma maliyeti kira, depozito ve emlak komisyon ücreti dahil olmak üzere 2023 yılında 63.388 lira iken, 2024 yılında %52,1 artış göstererek 96.424 lira olarak hesaplandı.

Çeyiz alışverişi: 170 bin TL

Çeyiz alışverişi harcamaları ev gereçleri, elektronik ev aletleri, dekorasyon, ev tekstili ve mutfak gereçleri ve diğer düğün masrafları olarak belirlendi. 2023 yılında 100.801 lira olarak hesaplanan çeyiz alışverişi 2024 yılında %68,7 artarak 170.099 liraya çıktı.