İstanbul Planlama Ajansı (İPA) İstanbul'da evlenmenin maliyetini açıkladı.
Evlilikle ilgili tüm harcamalar 5 kategori altında toplamda 79 kalem baz alınarak hesaplandı. Yeni bir ev kurmanın ve salonda düğün yapmanın toplam maliyeti 2023 yılına göre %69,4 artarak 589.405 liraya yükseldi.
Kır düğünü yapmanın toplam maliyeti ise, geçen seneye göre %62,6 artış göstererek tüm masraflar dahil 754.405 lira oldu.
Maliyet hesaplamasında beyaz eşya, mobilya, düğün mekanı kiralama, yeni bir ev kurma masrafları ve diğer tüm giderler bu kategori içerisine dahil edilirken kına, nişan, takılar ve balayı masrafları dahil edilmedi.
Evlenme Maliyeti
Evlenme Maliyeti
2023
347.915 ₺
464.041 ₺
2024
589.405 ₺
754.405 ₺
Değişim
%69,4
%62,6
*Maliyet hesaplamasına kına, nişan, takılar ve balayı masrafları dahil edilmemiştir.
Düğün salonu kiralama masrafları ikiye katlandı
2023 yılında düğün için salon kiralama fiyatı ortalama 33.843 lira olarak hesaplanırken 2024 yılında bu fiyat %106,8 artarak ortalama 70.000 lira oldu. Kır düğünü alanı kiralamanın maliyeti ise geçen seneye göre %56,7 artış göstererek 235.000 lira oldu.
Yıl
Salon Düğünü
Kır Düğünü
2023
33.843 ₺
149.969 ₺
2024
70.000 ₺
235.000 ₺
Değişim
%106,8
%56,7
Mobilya masrafları geçtiğimiz yıla göre %69,9 arttı
Beyaz eşya masrafları 2023 yılına göre %67 artarak 105.007 lira, mobilya masrafları ise %69,9 artarak 147.875 lira oldu.
Yıl
Beyaz Eşya
Mobilya
2023
62.867 ₺
87.016 ₺
2024
105.007 ₺
147.875 ₺
Değişim
%67,0
%69,9
İstanbul’da kiralık ev tutmanın maliyeti 96 bin TL'yi geçti
Evlenirken İstanbul’da kiralık ev tutma maliyeti kira, depozito ve emlak komisyon ücreti dahil olmak üzere 2023 yılında 63.388 lira iken, 2024 yılında %52,1 artış göstererek 96.424 lira olarak hesaplandı.
Çeyiz alışverişi: 170 bin TL
Çeyiz alışverişi harcamaları ev gereçleri, elektronik ev aletleri, dekorasyon, ev tekstili ve mutfak gereçleri ve diğer düğün masrafları olarak belirlendi. 2023 yılında 100.801 lira olarak hesaplanan çeyiz alışverişi 2024 yılında %68,7 artarak 170.099 liraya çıktı.