ARA
Bist 100
10563,04
-1,09%
Bist 100
Dolar/TL
32,8901
-0,1723%
Dolar/TL
Euro/TL
35,1098
-0,5691%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0675
-0,3547%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2426,61
-1,24%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • İstanbul'da evlenmenin maliyeti kına, nişan, takı ve balayı hariç 600 bin TL

İstanbul'da evlenmenin maliyeti kına, nişan, takı ve balayı hariç 600 bin TL

2024 yılında İstanbul’da evlenmenin ortalama maliyeti kına, nişan, takılar ve balayı masrafları hariç 600 bin lira oldu.

26 Haziran 2024 | 15:23
İstanbul'da evlenmenin maliyeti kına, nişan, takı ve balayı hariç 600 bin TL

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) İstanbul'da evlenmenin maliyetini açıkladı. 

Evlilikle ilgili tüm harcamalar 5 kategori altında toplamda 79 kalem baz alınarak hesaplandı. Yeni bir ev kurmanın ve salonda düğün yapmanın toplam maliyeti 2023 yılına göre %69,4 artarak 589.405 liraya yükseldi. 

Kır düğünü yapmanın toplam maliyeti ise, geçen seneye göre %62,6 artış göstererek tüm masraflar dahil 754.405 lira oldu. 

Maliyet hesaplamasında beyaz eşya, mobilya, düğün mekanı kiralama, yeni bir ev kurma masrafları ve diğer tüm giderler bu kategori içerisine dahil edilirken kına, nişan, takılar ve balayı masrafları dahil edilmedi.

 

Evlenme Maliyeti
(Salon Düğünü)*

Evlenme Maliyeti
(Kır Düğünü)*

2023

347.915 ₺

464.041 ₺

2024

589.405 ₺

754.405 ₺

Değişim

%69,4

%62,6

*Maliyet hesaplamasına kına, nişan, takılar ve balayı masrafları dahil edilmemiştir.

Düğün salonu kiralama masrafları ikiye katlandı 

2023 yılında düğün için salon kiralama fiyatı ortalama 33.843 lira olarak hesaplanırken 2024 yılında bu fiyat %106,8 artarak ortalama 70.000 lira oldu. Kır düğünü alanı kiralamanın maliyeti ise geçen seneye göre %56,7 artış göstererek 235.000 lira oldu. 

Yıl

Salon Düğünü

Kır Düğünü

2023

33.843 ₺

149.969 ₺

2024

70.000 ₺

235.000 ₺

Değişim

%106,8

%56,7


Mobilya masrafları geçtiğimiz yıla göre %69,9 arttı

Beyaz eşya masrafları 2023 yılına göre %67 artarak 105.007 lira, mobilya masrafları ise %69,9 artarak 147.875 lira oldu.

Yıl

Beyaz Eşya

Mobilya

2023

62.867 ₺

87.016 ₺

2024

105.007 ₺

147.875 ₺

Değişim

%67,0

%69,9


İstanbul’da kiralık ev tutmanın maliyeti 96 bin TL'yi geçti

Evlenirken İstanbul’da kiralık ev tutma maliyeti kira, depozito ve emlak komisyon ücreti dahil olmak üzere 2023 yılında 63.388 lira iken, 2024 yılında %52,1 artış göstererek 96.424 lira olarak hesaplandı.

Çeyiz alışverişi: 170 bin TL 

Çeyiz alışverişi harcamaları ev gereçleri, elektronik ev aletleri, dekorasyon, ev tekstili ve mutfak gereçleri ve diğer düğün masrafları olarak belirlendi. 2023 yılında 100.801 lira olarak hesaplanan çeyiz alışverişi 2024 yılında %68,7 artarak 170.099 liraya çıktı. 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2426,61 -1,24%
  • ALTIN ONS 2294,64 -1,08%
  • BIST 100 10563,04 -1,09%
  • DOLAR/JAPON YENI 160,509 0,503%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36966 0,27161%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 87,499 -0,4279%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,8901 -0,1723%
  • EURO/DOLAR 1,0675 -0,3547%
  • EURO/TURK LIRASI 35,1098 -0,5691%
  • STERLIN/DOLAR 1,26332 -0,40875%
Borsa Haberleri
Yabancılar hisse sattı, tahvil aldı
Efor Çay halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak?
Seğmen Kardeşler halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak?
Yeni halka arzlarda yön nereye? Nelere dikkat edilmeli?
Çimko, halka açılmak için SPK onayını bekliyor
Çan2 Termik (CANTE) bedelsiz tarihi
Orge Enerji (ORGE) geri alım programını revize ettiğini duyurdu
Borsada dün temettü açıklayan 4 şirket (25 Haziran)
Borsanın yeni şirketi yeni iş anlaşmasını duyurdu
18 kurum 58 hissede ‘al’ diyor
Halka arz için taslak izahname hazırlayan 71 şirket
Trabzonspor 5 transferi KAP'a bildirdi
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (23.06.2024)
Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 6 şirket
Borsa İstanbul'da bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse
GERİ
İLERİ
Yabancılar hisse sattı, tahvil aldı
Efor Çay halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak?
Seğmen Kardeşler halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak?
Yeni halka arzlarda yön nereye? Nelere dikkat edilmeli?
Çimko, halka açılmak için SPK onayını bekliyor
Çan2 Termik (CANTE) bedelsiz tarihi
Orge Enerji (ORGE) geri alım programını revize ettiğini duyurdu
Borsada dün temettü açıklayan 4 şirket (25 Haziran)
Borsanın yeni şirketi yeni iş anlaşmasını duyurdu
18 kurum 58 hissede ‘al’ diyor
Halka arz için taslak izahname hazırlayan 71 şirket
Trabzonspor 5 transferi KAP'a bildirdi
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (23.06.2024)
Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 6 şirket
Borsa İstanbul'da bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL