İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Kaç gün sürecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, İstanbul'da bugün havanın yağmurlu olacağını, çarşamba günü ise karla karışık yağmur görüleceğini söyledi. İşte en çok kar alacak ilçeler ve Abdullah Macit'in yorumları:

1 PERŞEMBE BAŞLAYACAK Perşembeden itibaren İstanbul'da kar yağışı beklediklerini belirten Macit, "Pazartesi gününe kadar kar yağışının aralıkla devam etmesini bekliyoruz. Kar yağışının cuma ve cumartesi yoğun olacağını tahmin ediyoruz." dedi.

2 KARADENİZ ÜZERİNDEN GELECEK’ Macit, yağışlı sistemin Karadeniz üzerinden geleceğini vurgulayarak, "Yurt genelinde sıcaklıkların 8 ila 12 derece düşmesini bekliyoruz. İstanbul'da cumartesiye kadar sıcaklıklar sıfır ila 2 derece arasında olacak.”

3 SICAKLIK -2’YE DÜŞECEK “En düşük sıcaklığın ise eksi 1 ile eksi 2'ye düşmesini bekliyoruz. Kar yağışının İstanbul'un Kuzey ve Doğu bölgelerinde daha etkili olacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

4 ‘ÖNCEKİ SİSTEMDEN DAHA SOĞUK’ Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek ise yağış sisteminin kuzeyden geldiğini kaydetti. Yeni gelen hava kütlesinin 10 gün önceki hava kütlesinden daha soğuk olduğunu belirten Tek, soğuk havanın daha çok çarşambadan itibaren hissedilmeye başlanacağını ifade etti.

5 ‘PAZAR GÜNÜ ETKİSİ AZALACAK’ Tek, perşembe günü kar yağışının İstanbul'a giriş yapacağını anlatarak, "Perşembe günü soğuk kütlenin en yoğun olduğu gün. Cuma, cumartesi günü kar yağışı İstanbul'da etkili olacak. Pazar günü etkisini azaltacak ve pazartesi İstanbul'u terk edecek." dedi.

6 ‘ÖNCE ANADOLU YAKASINDA ETKİLİ OLACAK’ Kar yağışının İstanbul'un her yerinde etkili olacağının altını çizen Tek, "Kar yağışı ilk önce Anadolu Yakası'nda etkili olacak. Cuma günü İstanbul'un tamamı eşit şekilde kar alacak. Cumayı cumartesiye bağlayan gece de kar yağışı etkili olacak." ifadelerini kullandı.

7 ‘KAR KALINLIĞI 30 CM’Yİ BULACAK’ Tek, kar kalınlığının İstanbul'da bölgeye göre değişebileceğini vurgulayarak, şöyle devam etti: "İstanbul'da kar kalınlığı 5 ila 30 santimetre arasında olacak yerler olabilir. Çamlıca, Karlıtepe gibi noktalarda kar kalınlığı 30 santimetreye çıkabilir. İstanbul'un her tarafında kar topu oynanacak bir kar kalınlığının olmasını bekliyoruz.”

8 ‘OKULLAR TATİL OLABİLİR’ “Perşembe ve cuma okulların tatil olması ihtimali var. Gece sıcaklıklar denize uzak ilçelerde eksi 4'e kadar düşebilir. Uzun zamandır böyle bir soğuk hava dalgası gelmemişti. Deniz suyu sıcaklıkları da düştü. Bu durum kar yağışının durumunu daha artırdı. İstanbul'un her tarafının beyaz olmasını bekliyoruz."

9 ‘SICAKLIK HİSSEDİLİR DERECECE DÜŞECEK’ İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir de Arktik kökenli kuvvetli soğuk havanın Sibirya destekli olarak Orta Karadeniz'den yayılarak ülke içinde etkili olmasının beklendiğini ve hava sıcaklığının hissedilir derece düşeceğini kaydetti.

10 ‘SAHİL KESİMİNDE 10 CM KAR OLABİLİR’ Sıcaklıkların düşmesiyle buzlanma ve don olayının yaşanmasını beklediklerini bildiren Özdemir, "Sahil kesimlerinde ortalama 5 ila 10 santimetre kar olabilir. Yüksek kesimlerde daha yüksek olmasını bekliyoruz. Özellikle kentin kuzey kesimlerinde kar yağışının etkili olacağını tahmin ediyoruz.” dedi.