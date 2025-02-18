İstanbul'a ‘turuncu’ uyarı: AKOM saatleri paylaştı

AKOM, İstanbul ve çevresi için turuncu kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Rapora göre çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren etkili olacak sert hava koşulları sebebiyle İstanbulluların tedbirli olması istendi. Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgaları nedeniyle İstanbul’da sıcaklıkların hızla düşeceği ve fırtına ile birlikte kar yağışının etkili olacağı açıklandı. İşte paylaşılan uyarı:

19 Şubat Çarşamba (yarın) saat 10.00’dan itibaren fırtına etkisini göstermeye başlayacak.

Aynı gün saat 12.00’den itibaren yağmur başlayacak ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ile kar yağışı görülecek.

22.00’den sonra ise İstanbul genelinde kar yağışı etkili olacak.

21 Şubat Cuma günü kar yağışının şiddetini artıracağı, hafta sonu boyunca yoğun şekilde devam edeceği öngörülüyor.

KAR KALINLIĞI BÖLGELERE GÖRE DEĞİŞECEK

Kar kalınlığının bölgelere göre değişeceği ifade edilen açıklamada şu bilgi veriliyor:

AKOM’un tahminlerine göre kar kalınlığı bölgelere göre değişecek:

E-5’in güneyinde (merkez ilçeler) 5-15 cm,

E-5 ile TEM arasında 10-30 cm,

TEM’in kuzeyi ve yüksek kesimlerde 20-40 cm,

Kuzey bölgelerde ve yüksek rakımlı yerlerde 40 cm ve üzeri kar örtüsü oluşacak.

Perşembe akşamından itibaren hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarının beklendiği vurgulanan açıklamada, özellikle ulaşımda aksamalar, elektrik ve doğal gaz kesintileri, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Açıklamada ayrıca şu uyarılarda bulunuldu: