ARA
DOLAR
35,96
0,21%
DOLAR
EURO
37,34
-0,13%
EURO
GRAM ALTIN
3309,36
0,40%
GRAM ALTIN
BIST 100
9842,15
0,00%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

İstanbul'a ‘turuncu’ uyarı: AKOM saatleri paylaştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yarından itibaren Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgaları nedeniyle sıcaklıkların hızla düşeceğini ve fırtına ile birlikte kar yağışının etkili olacağını duyurdu.

18 Şubat 2025 | 16:35
Son Güncellenme: 18 Şubat 2025 | 16:41
İstanbul'a ‘turuncu’ uyarı: AKOM saatleri paylaştı

AKOM, İstanbul ve çevresi için turuncu kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Rapora göre çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren etkili olacak sert hava koşulları sebebiyle İstanbulluların tedbirli olması istendi. Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgaları nedeniyle İstanbul’da sıcaklıkların hızla düşeceği ve fırtına ile birlikte kar yağışının etkili olacağı açıklandı. İşte paylaşılan uyarı:

  • 19 Şubat Çarşamba (yarın) saat 10.00’dan itibaren fırtına etkisini göstermeye başlayacak.
  • Aynı gün saat 12.00’den itibaren yağmur başlayacak ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ile kar yağışı görülecek.
  • 22.00’den sonra ise İstanbul genelinde kar yağışı etkili olacak.
  • 21 Şubat Cuma günü kar yağışının şiddetini artıracağı, hafta sonu boyunca yoğun şekilde devam edeceği öngörülüyor.

KAR KALINLIĞI BÖLGELERE GÖRE DEĞİŞECEK

Kar kalınlığının bölgelere göre değişeceği ifade edilen açıklamada şu bilgi veriliyor:

AKOM’un tahminlerine göre kar kalınlığı bölgelere göre değişecek:

  • E-5’in güneyinde (merkez ilçeler) 5-15 cm,
  • E-5 ile TEM arasında 10-30 cm,
  • TEM’in kuzeyi ve yüksek kesimlerde 20-40 cm,
  • Kuzey bölgelerde ve yüksek rakımlı yerlerde 40 cm ve üzeri kar örtüsü oluşacak.

Perşembe akşamından itibaren hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarının beklendiği vurgulanan açıklamada, özellikle ulaşımda aksamalar, elektrik ve doğal gaz kesintileri, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Açıklamada ayrıca şu uyarılarda bulunuldu:

  • Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, 
  • Araçlarda kış lastiği ve zincir bulundurulması, 
  • Su, doğal gaz ve elektrik tesisatlarının korunması, 
  • Sokakta kalanlar için sıcak barınak ile canlılar için yiyecek temin edilmesi. 
  • Hava koşullarının İstanbul'da en az bir hafta boyunca etkili olacağı beklenirken, gelişmeler AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurularından takip edilmelidir.
İlgili Haberler
İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Kaç gün sürecek?
İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Kaç gün sürecek?
0
  • ALTIN GRAM - TL 3309,36 0,4%
  • ALTIN ONS 2861,07 0,16%
  • BIST 100 9842,15 0%
  • DOLAR/JAPON YENI 151,807 0,181%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,43132 0,05348%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 97,41 0,5499%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,9637 0,2095%
  • EURO/DOLAR 1,0379 -0,0924%
  • EURO/TURK LIRASI 37,3395 -0,1302%
  • STERLIN/DOLAR 1,24305 -0,06954%
Borsa Haberleri
Borsa şirketinden kahve zinciri kararı
TAV Havalimanları'ndan bilanço değerlendirmesi
Bilanço açıklayan Koç Holding'den 2024 değerlendirmesi
Yarın bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var (19 Şubat)
18 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Anadolu Grubu Holding'den (AGHOL) bedelsiz kararı var
Halka arz geliriyle büyüme hızlanacak
17 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Dün temettü kararı duyuran 4 şirket
Borsa İstanbul'dan 1 hissede kredili işlem yasağı
Tüpraş'tan (TUPRS) temettü açıklaması var: Rakam...
Aksa Akrilik'ten (AKSA) temettü kararı
Yarın 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 400
Vitamin Gübre halka arza hazırlanıyor
Balsu Gıda halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı?
GERİ
İLERİ
Borsa şirketinden kahve zinciri kararı
TAV Havalimanları'ndan bilanço değerlendirmesi
Bilanço açıklayan Koç Holding'den 2024 değerlendirmesi
Yarın bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var (19 Şubat)
18 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Anadolu Grubu Holding'den (AGHOL) bedelsiz kararı var
Halka arz geliriyle büyüme hızlanacak
17 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Dün temettü kararı duyuran 4 şirket
Borsa İstanbul'dan 1 hissede kredili işlem yasağı
Tüpraş'tan (TUPRS) temettü açıklaması var: Rakam...
Aksa Akrilik'ten (AKSA) temettü kararı
Yarın 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 400
Vitamin Gübre halka arza hazırlanıyor
Balsu Gıda halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL