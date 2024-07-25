ARA
Bist 100
10871,61
-1,09%
Bist 100
Dolar/TL
33,0095
0,5531%
Dolar/TL
Euro/TL
35,7825
0,5569%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,084
0,006%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2510,33
-0,78%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • İstanbul'da yediemin otopark ve araç çekme ücretleri zamlandı... Yeni fiyat tarifesi

İstanbul'da yediemin otopark ve araç çekme ücretleri zamlandı... Yeni fiyat tarifesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 13 zam yapılmasına karar verildi.

25 Temmuz 2024 | 14:39
Son Güncellenme: 25 Temmuz 2024 | 14:41
İstanbul'da yediemin otopark ve araç çekme ücretleri zamlandı... Yeni fiyat tarifesi

UKOME Toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde düzenlendi.

Toplantıda, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğünün yediemin otoparklarına çekilip muhafaza altına alınan araçların günlük otopark ve çekici ücretlerinin yeniden düzenlenmesi teklifi değerlendirildi.

Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 13 zam yapılması karara bağlandı.

Bu kapsamda, araç çekme ücretinin 708 liradan 800 liraya, 5 kilometreye kadar olan mesafede özel taşıma ücretinin 708 liradan 800 liraya, ilave kilometre ücretinin ise 23,6 liradan 26,66 liraya yükseltilmesine karar verildi.

Teklif kapsamında yediemin otopark günlük ücret tarifesinin ise motosikletler için 35,4 liradan 40 liraya, otomobillerde 70,8 liradan 80 liraya, kamyonet, arazi taşıtı, minibüsler için 88,5 liradan 100 liraya, kamyon ve otobüsler için 135,7 liradan 253,5 liraya, iş makineleri için ise 177 liradan 200 liraya yükseltilmesi kararlaştırıldı.

İlgili Haberler
İstanbul'da deniz taksi ücretlerine zam
İstanbul'da deniz taksi ücretlerine zam
0
  • ALTIN GRAM - TL 2510,33 -0,78%
  • ALTIN ONS 2365,2 -1,34%
  • BIST 100 10871,61 -1,09%
  • DOLAR/JAPON YENI 153,819 -0,046%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38109 0,02318%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 85,2513 -1,6213%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,0095 0,5531%
  • EURO/DOLAR 1,084 0,006%
  • EURO/TURK LIRASI 35,7825 0,5569%
  • STERLIN/DOLAR 1,28769 -0,25639%
Borsa Haberleri
Yabancı yatırımcı hisse aldı, tahvil sattı
Türk Hava Yolları (THYAO) yeni şirketi duyurdu
Koç Holding (KCHOL) bilanço tarihi belli oldu
Galatasaray'dan KAP'a transfer açıklaması
Mia Teknoloji’den (MIATK) NATO ihalesi açıklaması
Fenerbahçe yeni transferini KAP'a bildirdi
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket
Consus Enerji (CONSE) bedelli tarihini duyurdu
Galatasaray’dan (GSRAY) SPK onayı açıklaması
Kent Gıda’dan olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında açıklama
Geçen yıl halka arz edilmişti.... ABD’de nikel kaplamalı tel yatırımı planlıyor
Citigroup, 5 Türk perakende hissesi için hedef fiyat yükseltti
İş Yatırım analizi: Son 1 ayda yabancı oranı artan 9 şirket
Borsada ilk çeyrekte fark yaratan 29 şirket
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket
GERİ
İLERİ
Yabancı yatırımcı hisse aldı, tahvil sattı
Türk Hava Yolları (THYAO) yeni şirketi duyurdu
Koç Holding (KCHOL) bilanço tarihi belli oldu
Galatasaray'dan KAP'a transfer açıklaması
Mia Teknoloji’den (MIATK) NATO ihalesi açıklaması
Fenerbahçe yeni transferini KAP'a bildirdi
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket
Consus Enerji (CONSE) bedelli tarihini duyurdu
Galatasaray’dan (GSRAY) SPK onayı açıklaması
Kent Gıda’dan olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında açıklama
Geçen yıl halka arz edilmişti.... ABD’de nikel kaplamalı tel yatırımı planlıyor
Citigroup, 5 Türk perakende hissesi için hedef fiyat yükseltti
İş Yatırım analizi: Son 1 ayda yabancı oranı artan 9 şirket
Borsada ilk çeyrekte fark yaratan 29 şirket
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL