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  • İstanbul'un ne kadar suyu var? (21 Haziran 2024 İstanbul barajlarında son durum)

İstanbul'un ne kadar suyu var? (21 Haziran 2024 İstanbul barajlarında son durum)

İSKİ verilerine göre İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı ortalama yüzde 73,15 seviyesine geriledi.

21 Haziran 2024 | 16:08
Son Güncellenme: 21 Haziran 2024 | 16:08
İstanbul'un ne kadar suyu var? (21 Haziran 2024 İstanbul barajlarında son durum)

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 6 Mayıs'ta bu yıl en fazla yüzde 83,43'e yükselen barajlarda doluluk oranı, bu tarihten itibaren gerilemeye başladı.

Bugün itibarıyla İSKİ'nin barajlardaki doluluk oranı ortalama yüzde 73,15 olarak ölçüldü.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 25,90, Terkos'ta yüzde 83,76, Sazlıdere'de yüzde 58,36, Alibey'de yüzde 43,66, Büyükçekmece'de yüzde 68,13, Ömerli'de yüzde 84,67, Darlık'ta yüzde 72,09, Elmalı'da yüzde 74,17, Pabuçdere'de yüzde 60,32, Kazandere'de ise yüzde 60,52 olarak kaydedildi.

Melen ve Yeşilçay'dan bu yıl 293,09 milyon metreküp su alındı. İçme suyu arıtma tesislerinden bu yıl kente verilen su miktarı ise 526 milyon 18 bin metreküp olarak hesaplandı.

Bu yılın ilk 6 ayında barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 330,14 kilogram oldu.

Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 635,41 milyon metreküp olarak kaydedildi.

İstanbul'da günlük su tüketimi, dün itibarıyla 3 milyon 192 bin metreküp olarak ölçüldü.

Son 10 yılın doluluk oranları

İSKİ istatistiklerine göre, 21 Haziran tarihli baraj doluluk oranları ortalama olmak üzere 2014'te yüzde 26,09, 2015'te yüzde 88,45, 2016'da yüzde 73,95, 2017'de yüzde 79,35, 2018'de yüzde 81,76, 2019'da yüzde 81,73, 2020'de yüzde 64,9, 2021'de yüzde 74,98, 2022'de yüzde 76,04, 2023'te yüzde 45,6 iken, bugünkü oran yüzde 73,15 seviyesinde kayıtlara geçti.

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