İstanbul’da cumartesi günü AVM’ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? sorusu yanıt buldu. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul’daki AVM’lerin yarın (11 Mart 2022) saat 12.00 ile 19.00 arasında hizmet vereceğini duyurdu.

İSTANBUL’DA AVM ÇALIŞMA SAATLERİ (11 MART 2022)

Avdagiç, Twitter’dan yaptığı açıklamada, şunları ifade etti:

“İstanbul’daki zorlu hava şartları devam ettiğinden, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ve Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Başkanları ile sağlanan mutabakatla, AVM’lerin yarın 12.00’den itibaren müşteri kabulüne başlaması ve 19.00’da kapanmasına karar verilmiştir.”