İtalya ile ticarette yeni rekor

İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği tarafından düzenlenen İkili Ticari İlişkilerde Yatırımcı Ödülleri, 12 Aralık Pazartesi günü gerçekleşen gala yemeği ile sahiplerini buldu. İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği'nin, İtalya ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilere çok önemli katkılarda bulunduğunu ifade eden İtalya’nın Türkiye Büyükelçisi Ekselansları Giorgio Marrapodi, iki ülke arasındaki yıllardır artmakta olan ticaret hacminin, pandemiden sonraki dönemde hızlı bir artışla bu yıl yeni bir rekor seviyeye ulaşacağını kaydetti. Giorgio Marrapodi, bu süreçte İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği'nin ticarete olan katkısının çok belirgin olduğunu söyledi.

Akdeniz Bölgesi'nde Türkiye'nin, sadece ithalat-ihracat değil İtalya için çok önemli bir ortak olduğunu söyleyen Giorgio Marrapodi, her zaman iyi olan ilişkilere yeni bir güç kazandırdıklarını ifade etti.

İKİLİ TİCARETTE REKOR YIL

Türk ve İtalyan iş insanlarının yoğun ilgi gösterdiği gala yemeğinde konuşan İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini, "İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası olarak yapmaya çalıştığımız iki ülke arasındaki bağların hem gelişmesi hem de derinleşmesi. Bu da yatırımla oluyor, sırf ticaretle değil. Ticaret tabi ki önemli, ama yatırım da bağların devamını sağlamak için çok daha önemli. Memnuniyetle görüyoruz ki hem Türkiye'den İtalya'ya yeni yatırımlar geliyor, hem de İtalya'dan da Türkiye'ye yatırımlar devam ediyor." dedi.

İkili ticaret açısından bu yılın rekor bir yıl olacağının altını çizen Manzini, geçen yılın 23 milyar dolarlık rekorla kapatıldığını, bu yıl rekorun yenilenerek 25 milyar doları bulacağını söyledi. Manzini "İtalya-Türkiye arasındaki ticaret, dengeli bir ticarettir. 25 milyara ulaşmak için kabaca baktığımızda yarısı ithalat, yarısı da ihracattır. Bu da İtalya-Türkiye arasındaki tedarik zincirlerinin ne kadar birbirine bağlı, iç içe olduğunu gösteriyor. Bu da bu bağların sürdürülebilir olması için önemli bir işarettir." ifadelerini kullandı.

İTALYA’DAN TÜRKİYE’YE YATIRIMCI İLGİSİ

İtalya'dan Türkiye'de yatırım yapmakla ilgilenen çok firma olduğunu vurgulayan Manzini; pazar araştırması, partner arayışı ve sanayi bölgeleri ile ilgili bilgi almak isteyen çok fazla İtalyan firmasının olduğunu belirtti.

2022 yılında Türkiye'ye müthiş bir talep olduğunu ifade eden Livio Manzini; “2023 yılı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı ve çok güzel bir yıl olacağını, ekonominin bir ivme kazanıp tekrar bir büyüme trendine gireceğini ümit ediyoruz.” dedi.

Manzini sözlerini şöyle sürdürdü, "Dünyada şu an savaş var, dengeler altüst oldu. 2023'te bu dengeler tekrar belirli bir noktaya gelebilirse Türkiye için potansiyel çok yüksek. Aynı zamanda da Türkiye'nin Avrupa Birliği'yle olan hacmi çok daha üst bir noktaya gelebilir.”

2 FİRMAYA ÖDÜL

Türk-İtalyan ticari ilişkilerine katkılarından ötürü, hızlı teslimat şirketi Getir'e ve otomotiv sektöründe dünyanın en büyük ateşleme bobini sistemleri üreten fabrikasını İzmir'de kuran Eldor Elektronik'e ödülleri takdim edildi.a