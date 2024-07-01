İTO, İstanbul'un enflasyonunu açıkladı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Kent genelinde perakende fiyatlar haziranda yüzde 3,42, toptan fiyatlar yüzde 3,85 artış gösterdi. Yıllık bazda perakende fiyatlar yüzde 82,14, toptan fiyatlar yüzde 60,49 arttı. İstanbul'da yıllık enflasyon mayısta yüzde 82,20 ile Aralık 2022'den beri en yüksek düzeyi görmüştü. Toptan fiyatlarda yıllık enflasyon mayısta yüzde 61,21 seviyesindeydi.

Tüketici Fiyat Endeksi haziran verileri 3 Temmuz'da

Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; konutta yüzde 8,01, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 4,06, gıdada yüzde 2,66 artış görüldü. Toptan Eşya Fiyatları Endeksi aylık yüzde 3,85, yıllık yüzde 60,49 arttı. TÜİK Türkiye Tüketici Fiyat Endeksi haziran verilerini 3 Temmuz Çarşamba günü açıklayacak.

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2024 Haziran ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 3,42, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 3,85 oranında arttı.

2023 Haziran ayına göre 2024 Haziran ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 82,14, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 60,49 olarak gerçekleşti.

Konutta aylık enflasyon yüzde 8'i aştı

Haziran 2024’te Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Konut Harcamalarında yüzde 8,01, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde 4,06, Gıda Harcamaları grubunda 2,66, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamaları grubunda 2,50, Giyim Harcamaları grubunda yüzde 2,41, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 1,50, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 0,54 artış izlendi; Diğer Harcama grubunda artış gözlenmedi.

Haziran 2024’te Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Kimyevi Maddeler grubunda yüzde 14,63, Mensucat grubunda yüzde 8,05, İşlenmemiş Maddeler grubunda yüzde 7,37, Yakacak ve Enerji Maddeleri grubunda yüzde 3,74, İnşaat Malzemeleri grubunda yüzde 3,06, Gıda Maddeleri grubunda yüzde 1,84 artış; Madenler grubunda yüzde -1,38 azalış izlendi.