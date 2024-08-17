AA muhabirinin edindiği bilgiye, önceki gün ve dünden bu yana ülke genelinde çıkan 69 yangın kontrol altına alındı. Manisa, Bolu, İzmir, Aydın, Karabük ve Muğla'daki 6 orman yangınını söndürme çalışmaları ise sürüyor.

Yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bu illerdeki yangınlara 39 helikopter ve 10 uçaktan oluşan toplam 49 hava aracı, arazöz ve iş makinesinden oluşan 458 kara aracıyla müdahalede bulunuluyor. Ayrıca 2 binden fazla personel mücadelede görev alıyor.

İllerden OGM'ye ulaşan bilgiler, "yangınların enerjisinin düştüğü" şeklinde değerlendirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) yetkilileri, hava sıcaklığı ve düşük nemin etkisine de dikkati çekerek orman yangınlarına karşı gelecek pazar gününe kadar son derece dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.

İZMİR'DE 16 EV YANDI, 3 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınına havadan müdahale edilmeye yeniden başlandı.

Yamanlar Karatepe mevkisinde önceki gün ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerleri ile sanayi sitesine sıçrayıp 3 mahallenin de boşaltılmasına neden olan yangına, günün ağarmasıyla ekipler havadan müdahale etmeye başladı.

Ekipler, yangını kontrol altına alma çalışmalarını şiddetli rüzgara rağmen sürdürüyor.

Karşıyaka ilçesi Yamanlar Mahallesi Karatepe mevkisinde önceki gün başlayan yangın yerleşim yerlerine kadar ulaşmıştı.

Yangında 16 ev yanmış, 87 ev ve 45 iş yeri boşaltılmıştı. 3 mahallenin de tahliye edildiği yangın dolayısıyla hayvan barınağı da boşaltılmıştı.

Karşıyaka'da başlayan ve Bayraklı ile Çiğli ilçesindeki ormanlık alanlara da yayılan yangında, kentin birçok noktası duman altında kalmıştı.

Yangın söndürme çalışmalarına, orman ekiplerinin yanı sıra belediyeler, polis, AFAD, jandarma personeli de araçlarıyla destek vermişti.

AFAD: 5 ildeki yangınlarda 3 bin 583 kişinin tahliye edildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir, Aydın, Bolu, Muğla ve Manisa'daki orman yangınlarında tedbir amaçlı 3 bin 583 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.



AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülkenin farklı yerlerinde devam eden yangınları kontrol altına almak için ilgili tüm kurumlarla müdahale çalışmalarının havadan ve karadan aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İzmir, Aydın, Bolu, Muğla ve Manisa illerimizdeki yangına müdahale çalışmalarında, 90 hava aracı 4 bin 717 personel ve 1218 araç görev almaktadır. Tedbir amacıyla toplam 3 bin 583 vatandaşımızın güvenli alanlara tahliyesi gerçekleştirilmiştir."

Bakan Yumaklı: Komple etkilenen alan yaklaşık 1600 hektar civarında

Yamanlar Seyirtepe'de gazetecilere açıklama yapan Yumaklı, ülke genelindeki orman yangınlarına ilişkin bilgi verdi.

Yumaklı, önceki gün ve dünden devam eden yangınlar olduğunu ifade ederek, "Orman yangınlarının 69'u kontrol altına alındı, 6 aktif yangın var." dedi.

İzmir Ödemiş ve Aydın Didim'deki yangınların kontrol altında olduğunu kaydeden Yumaklı, Bolu Göynük yangınının enerjisinin düşürüldüğünü, arazi yapısının çok sarp olması nedeniyle müdahalenin zorluklarla yürüdüğünü söyledi. Duman nedeniyle görüş alanının düştüğünü belirten Yumaklı, "Bir süre böyle devam edecek, arkadaşlar söndüre söndüre ve soğuta soğuta devam edecekler." dedi.

Yumaklı, Karabük Ovacık ve İzmir Yamanlar'daki yangınların da enerjilerinin düşürüldüğünü dile getirdi.

Yamanlar Sancaklı Mahallesi yakınında dik vadiler ve sarp alan olduğuna dikkati çeken Yumaklı, şu bilgileri verdi:

"Oraya hava araçları müdahale edemiyor. Karadan arkadaşlarımız bütün gece boyunca müdahaleleri yaptılar. Şu anda orası devam ediyor. Şehri ilgilendiren herhangi bir husus kalmadı. Duman tespit ediyorsunuzdur, küller geliyor. Bu dumanın bir bölümü hemen yakınımızdaki Büyükşehir Belediyesinin çöp aktarma tesisi ile alakalı ve onun etrafındaki 1-2 bina, onların dumanı geliyor şehre. Yani halihazırda yangınla ilgili şehri tedirgin edecek herhangi bir husus söz konusu değil. İzmir Yamanlar için söylüyorum, etkilenen alan, bunun içerisinde kırsal alanlar, açık alanlar var, orman alanından bahsetmiyorum. Komple etkilenen alan yaklaşık 1600 hektar civarında. Bunun ne kadarının orman alanı olduğu ve ne kadarı hasar gördüğünü arkadaşlarımız bilahare açıklayacaklar. Halihazırda 2 uçak ve 11 helikopter müdahale etmeye devam ediyorlar."

"Gece boyu hem yangınlarla mücadele ederken hem de bir organize kötülükle mücadele ediyoruz"

Yamanlar Seyirtepe'de gazetecilere açıklama yapan Yumaklı, Muğla Milas'taki yangının enerjisinin düştüğünü ve muhtemelen gün içinde bununla ilgili güzel haberi paylaşacaklarını dile getirdi.

Yumaklı, Aydın Bozdoğan'da dün başlayan yangının rüzgarın şiddetiyle çok kısa zamanda yayıldığını belirterek, "Arkadaşlarımız müdahale etmiş olmasına rağmen onları da aşarak gitti hep ama gece hem rüzgarın düşmesi hem de nemin bir miktar yani yüzde 10'un üzerine çıkmasıyla arkadaşlar müdahale ettiler ve yangının yayılma ile alakalı gidiş yönünü tuttular. Şimdi geriye doğru kapata kapata gidiyorlar ancak o yoğun enerjiyle başladığı için başlangıç noktasında halihazırda bir güçlük var. Yangın kendisini tekrar kuvvetlendirmek istiyor." diye konuştu.

Yangının şu an için herhangi bir yerleşim yerine tehdidinin bulunmadığını kaydeden Yumaklı, ekosistemde insanlarla aynı dünyayı paylaşan canlıların etkilenmesinin dışında herhangi bir can kaybının olmadığını ifade etti.

Yumaklı, gece boyunca yangınların yanı sıra dezenformasyonla da mücadele ettiklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"Gece boyu hem yangınlarla mücadele ederken hem de bir organize kötülükle mücadele ediyoruz. Bu da enteresan, insan ülkesine bunu niye yapar? Uluslararası çağrılar var mesela. Bizim uluslararası çağrıyı gerektirecek herhangi bir hususumuz yok ki. Bu, neden yapılıyor? Panik oluşturmak için yapılıyor maalesef. Lütfen bizim, ilgili arkadaşların, valiliklerin açıklamalarını baz alın. İkincisi de başka tarihler, başka ülkeler, başka şehirlerdeki yangınlar sanki İzmir yangınıymış gibi servis edildi yani organize kötülük demekten başka aklıma bir şey gelmiyor açıkçası. Buradan tekrar bütün vatandaşlarımızdan bu tür dezenformasyonlara kanmamalarını, bizlerin açıklamalarını takip etmelerini özellikle rica ediyorum."