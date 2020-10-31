İzmir’de dün Seferihasar açıklarında meydana gelen depremde son açıklamalara göre 25 kişi hayatını kaybetti, 831 kişi yaralandı. AFAD’dan yapılan açıklamada, deprem sonrasında, 35’inin büyüklüğü 4’ün üzerinde olmak üzere toplam 489 artçı sarsıntının yaşandığı belirtildi. Peki, İzmir depremi ne kadar, kaç saniye sürdü?

AFAD’ın İzmir depremine ilişkin ilk ön değerlendirme raporunda depremin belirgin süresinin ilk hesaplamalara göre 15.68 sn olduğu görülüyor. AFAD’ın depreme ilişkin bazı ilk tespitleri (İlk 6 saatte üretilen veriler) şöyle oldu:

30.10.2020 günü, Türkiye saati ile 14:51’de merkez üssü Ege Denizi, 17.26 km Seferihisar (Izmir) olan Mw 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

Yerin 16.54 km derininde meydana gelen bu depremin en yakın yerleşim birimi olan İzmir ilinin Seferihisar ilçesine bağlı Doğanbey Payamli köyüne uzaklığı 23.38 km’dir.

Ana şoktan, 31.10.2020 09:23’e kadar geçen zamanda, büyüklükleri 1.5 ile 5.1 arasında değişen 484 artçı deprem kaydedilmiştir. Depremin belirgin süresi ise ilk hesaplamalara göre 15.68 sn olarak belirlenmiştir.

Bölgede 1900 yılından günümüze kadar en büyüğü 6.8 olmak üzere 695 adet M>=4.0 deprem meydana gelmiştir. Ayrıca bahsi geçen bölgeye ait, 1900 yılı öncesi için, 332 adet tarihsel dönem depremi kaydı mevcuttur.

Depremin ön değerlendirme raporu